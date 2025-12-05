गिर्ये येथे डॉ. आंबेडकर यांचा अस्थी कलश आज दर्शनासाठी
देवगड, ता. ५ : तालुक्यातील गिर्ये येथील बुद्ध विहारात उद्या (ता. ६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून त्यांचा अस्थी कलश दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या अस्थी कलशाचे दर्शन घेण्यासाठी गिर्ये बौद्धजन विकास मंडळाच्या वतीने नियोजन करण्यात आले आहे.
याबाबत माहिती देताना माजी राज्यमंत्री विजय (भाई) गिरकर यांनी, वटफफळी (ता. नेर, जि. यवतमाळ) येथील महाबोधी बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. सुमेधबोधी महास्थवीर यांनी १५ मे २०१० ला डॉ. आंबेडकर यांच्या अस्थी तालुक्यातील गिर्ये गावातील बुद्ध विहारात ठेवण्यासाठी दिल्या होत्या. गिर्ये बौद्धजन विकास मंडळाच्या वतीने या अस्थी गेली सुमारे १५ वर्षे व्यवस्थित जतन करून ठेवण्यात आल्या आहेत. बुद्ध विहाराचा गेल्यावर्षी जीर्णोद्धार सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा केला. त्यावेळी आकर्षक कलशामध्ये डॉ. आंबेडकर यांच्या अस्थी ठेवण्यात आल्या होत्या. महापरिनिर्वाण दिनी लाखो लोक मुंबई येथील चैत्यभूमीवर दर्शनासाठी जातात. ज्यांना मुंबईत जाणे शक्य होत नाही, त्यांना गिर्ये येथील बुद्ध विहारात अस्थी कलशाचे दर्शन घेता येणार आहे. यानिमित्ताने गिर्ये बौद्धजन विकास मंडळ व पंचशील महिला मंडळाच्या वतीने दर्शनासाठी येणाऱ्या अनुयायांना दर्शन मिळण्यासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. डॉ. आंबेडकर यांच्या अस्थी कलशाचे दर्शन सर्वांनी गिर्ये येथे उपस्थित राहून घ्यावे, असे आवाहन भाई गिरकर यांनी केले आहे.
