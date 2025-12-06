विज्ञान प्रदर्शने देतात बुद्धीला चालना
राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांचा सत्कार संस्थेचे पदाधिकारी.
विज्ञान प्रदर्शनाने मिळते बुद्धीला चालना
योगेश कदम ः घरडा विज्ञाननगरीत २१० प्रतिकृतींचे प्रदर्शन सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : विज्ञान प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची कल्पकता आणि वैज्ञानिक कौशल्य पणाला लागलेले दिसून येते. याच विज्ञान प्रदर्शनातून अनेक शास्त्रज्ञ तयार झाले आहेत. विज्ञान प्रदर्शने प्रेरणादायी आणि बुद्धीला चालना देणारी ठरतात, असे आशावाद राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक, जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, घरडा फाउंडेशनचे विश्वस्त सतीश वेंगोली, GIT चे प्राचार्य डॉ. प्रमोद पाटील, गटशिक्षणाधिकारी विजय बाईत उपस्थित होते. जिल्हा परिषद रत्नागिरी, पंचायत समिती शिक्षण विभाग खेड, घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी लव्हेल आणि जिल्हा परिषद शाळा नवीन नंबर एक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ५३व्या खेड तालुका विज्ञान प्रदर्शन पद्मश्री डॉ. के. एच. घरडा विज्ञाननगरी, घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (नवीन) येथे हे विज्ञान प्रदर्शन सुरू झाले.
या प्रदर्शनात खेड तालुक्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागांतून तब्बल २१० विज्ञान प्रतिकृतींनी सहभाग नोंदवला असून, विद्यार्थ्यांच्या उत्साहामुळे विज्ञाननगरी परिसर गजबजून गेला आहे. घरडा विज्ञाननगरीत भरवण्यात आलेल्या या प्रदर्शनाला विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. शेकडो विद्यार्थ्यांनी केवळ प्रतिकृती सादर केल्या नाहीत तर विविध मॉडेल्सची पाहणी करण्यासाठीही गर्दी केली आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता वाढवणारे हे प्रदर्शन उद्याही सुरू राहणार आहे.
