भाजप प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण पालकमंत्र्यांसमोर झुकले

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ६ : आमदार नीलेश राणे यांच्या समोर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना झुकावे लागतेय, ही सिंधुदुर्गमधील सत्ताधारी पक्षासाठी शरमेची बाब आहे, अशी टीका राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस अरविंद मोंडकर यांनी पत्रकातून केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत सावंतवाडी येथील युवा कार्यकर्ते विशाल परब यांना प्रदेश युवा मोर्चात दिलेले स्थान आणि त्यानंतर नीलेश राणे-रवींद्र चव्हाण यांच्यात सुरू झालेल्या कुरघोडी यावर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागली होती. त्यानंतर स्वतः चव्हाण यांनी पुढाकार घेत मुंबईत प्रसार माध्यमांना सामोरे जात यावर पडदा टाकला होता. आता नगरपालिका निवडणूक निमित्ताने जिल्ह्यातील निवडणुका लढताना आमदार राणे यांनी भाजपच्या कथित लक्ष्मीदर्शन मोहिमेविरोधात घेतलेली भूमिका पाहता तसेच मालवण, सावंतवाडीमधील भाजपा कार्यकर्त्यांना शिकवलेला धडा पाहता पुन्हा वाद वाढू नये, म्हणून आज चव्हाण हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन स्वतः प्रथम पत्रकार परिषद घेत झालेल्या घडामोडींवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चव्हाण यांनी दुसऱ्यांदा घेतलेल्या अशा भूमिकेवरून हे सिद्ध होत आहे की, त्यांचे राणेंसमोर काही चालणार नाही. सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीने सलग दुसऱ्यांदा स्वतःहून प्रसार माध्यमांसमोर जाणे म्हणजे जिल्ह्यातील भाजपला ही शरमेची बाब आहे, असे श्री. मोंडकर यांनी म्हटले आहे.
