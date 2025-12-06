देशरक्षणासाठी सक्षम पिढीची गरज
08818
प्रा. कैलास राबते ः सिंधुदुर्ग महाविद्यालयात राष्ट्रीय छात्र सेना दिन
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ६ : देशाला पुढे नेण्यासाठी आणि देशाच्या संरक्षणासाठी सक्षम नवीन पिढी तयार करणे ही काळाची गरज आहे, असे मत सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाचे प्रभारी प्रा. कैलास राबते यांनी केले. राष्ट्रीय छात्र सेना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
येथील स. का. पाटील सिंधुदुर्ग महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय छात्र सेना विभागातर्फे आज राष्ट्रीय छात्र सेना दिन साजरा करण्यात आला. प्रभारी प्रा. राबते यांच्या हस्ते एनसीसी ध्वजवंदन करण्यात आले. राष्ट्रीय छात्र सेना विभागप्रमुख असोसिएट एनसीसी ऑफिसर लेफ्टनंट प्रा. डॉ. मल्लेश खोत त्यांना एनसीसी पायलटिंग करत सन्मानाने कार्यक्रम स्थळापर्यंत घेऊन गेले. यावेळी गीतांजली चव्हाण, ईशा दुखंडे, नियती पारकर, पूजा पांढरे यांनी पायलेटिंग केले. ध्वजवंदन झाल्यानंतर राष्ट्रगीत, एनसीसी शपथ आणि एनसीसी राष्ट्रीय गीत घेण्यात आले. प्रभारी प्राचार्य राबते यांच्या हस्ते एनसीसीची विद्यार्थिनी ममता तनवी हिची राज्यपातळीवर कबड्डी स्पर्धेमध्ये निवड झाल्याबद्दल तिचा सत्कार करण्यात आला. एनसीसी विभागामार्फत प्रा. राबते यांची प्राचार्यपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. हा सत्कार अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. डी. डी. हारगिले यांच्या हस्ते करण्यात आला. दरम्यान, या कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन सर्व एनसीसी सीनिअर कॅडेट्स आणि एनसीसी विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. खोत यांनी केले.
‘एनसीसी’बाबत मार्गदर्शन
प्रा. राबते यांनी, एनसीसीची स्थापना कधी झाली, त्याचबरोबर एनसीसीचे काय महत्त्व आहे, एनसीसी विद्यार्थी कसे कष्ट घेतात, याबद्दल माहिती सांगितली. देशाचा विकास आणि एनसीसीची भूमिका काय असावी, या संदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी एनसीसीचे चार ग्रुप सहभागी होते. कुणाल वेंगुर्लेकर, शांताराम बागवे, प्रगती भांडे, निर्जरा कांबळी, विनय खोबरेकर या एनसीसीच्या विद्यार्थ्यांनी कमांडिंग केले.
