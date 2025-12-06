गवाणे-कोलधे रस्त्याची दुरवस्था
लांजा ः गवाणे-कोलधे रस्त्याची झालेली दुरवस्था.
‘गवाणे-कोलधे’ रस्त्याची दुरवस्था
ग्रामस्थांची गैरसोय : जनआंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ६ ः लांजा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील अनेक गावांना जोडणारा आणि एसटीसह अन्य खासगी वाहनांची सतत रहदारी असणारा गवाणे-कोलधे-कोट रस्त्याची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. ठिकठिकाणी रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, अनेक ठिकाणी रस्ताच गायब झाला आहे. काही ठिकाणी रस्त्याखालील खडी वर आली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांची होणारी ही गैरसोय लक्षात घेता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने तातडीने याबाबत कार्यवाही करावी अन्यथा पुढील काही दिवसात या विरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना तालुकाप्रमुख सुरेश करंबेळे यांच्यासह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी दिला आहे.
गवाणे-कोलधे-कोट हा रस्ता अतिशय वर्दळीचा असून, या रस्त्यावरून एसटीसह अन्य खासगी वाहनांची सतत रहदारी असते. २००९ मध्ये माजी खासदार सुरेश प्रभू यांच्या विशेष प्रयत्नातून पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत या १३ किमीच्या रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात आले होते; मात्र गेल्या दहा वर्षात या रस्त्याकडे राजकीय नेत्यांबरोबरच बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे रस्त्याची अतिशय दुरवस्था झाली आहे.
चौकट
आमदार, खासदारांचेही दुर्लक्ष
या रस्त्यासंदर्भात ग्रामपंचायतीने ठराव करून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे तत्कालीन आमदार, खासदार यांना देखील सातत्याने निवेदने सादर केली आहेत; मात्र ग्रामस्थांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामस्थांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
