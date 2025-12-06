महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत सेवा प्रकल्पाचा प्रारंभ
08890
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त
मुंबईत सेवा प्रकल्पाचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
मसुरे, ता. ६ ः महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ६९ व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही समता परिषद मुंबईतर्फे सेवा प्रकल्पाचे गुरुवारी (ता. ४) शिवाजी पार्क येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आले.
चैत्यभूमी, दादर चौपाटी येथे देशभरातून व विदेशातून लाखो अनुयायी व बौद्ध भिक्खू प. पू. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी येतात. गेली ४१ वर्षे समता परिषद मुंबईतर्फे या अनुयायांना व बौद्ध भिक्खूंना चपाती-भाजी, पुलाव भात, चहा-बिस्किटे अशा विविध अन्नसेवा सातत्याने पुरवली जाते. संस्थेचे अध्यक्ष व माजी मंत्री विजय गिरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली ४१ वर्षे हा सेवा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला जात आहे. या सेवा प्रकल्पाचे उद्घाटन मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम, मंत्री आशीष शेलारजी, प्रवीण दरेकर, रा. स्व. संघ मुंबई कार्यवाह विलास भागवत, किरण शेलार, भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन, भाजप महामंत्री राजेश शिरवाडकर, कुणाल कांबळे, संस्थेचे कार्याध्यक्ष अशोक कांबळे आदींसह शेकडो समता परिषद मुंबईचे महिला व पुरुष कार्यकर्ते अविरत सेवा देत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.