-नाटे पोलिसांनी साधला ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद
राजापूर ः ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करताना साहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ.
नाटे पोलिसांचा ज्येष्ठांशी संवाद
मिशन प्रतिसाद ; प्रमाणपत्र देऊन गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ६ : रत्नागिरी पोलिसदलाच्या ‘मिशन प्रतिसाद’ या उपक्रमांतर्गत नाटे सागरी पोलिस ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधला. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांनी ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या समस्यांवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी जिल्ह्यात मिशन प्रतिसाद हा विशेष उपक्रम राबवला जात आहे. समाजातील सर्वात अनुभवी आणि संवेदनशील घटक असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, एकाकीपणा, फसवणूक तसेच आपत्कालीनप्रसंगी तत्काळ मदत न मिळणे यासारख्या प्रश्नांची वाढती तीव्रता लक्षात घेता त्यांच्या सुरक्षेची काळजी हा काळाचा अत्यावश्यक विषय बनला आहे.
या उपक्रमांतर्गत जानशी येथील सानेगुरुजी विद्यामंदिर येथेही सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. या वेळी मिठगवाणे पंचक्रोशी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विलास चेऊलकर, पुणे येथील हेमंत गोखले, रमेश राणे, बलवंत सुतार, अमर आडिवरेकर, पूनम मयेकर, मुख्याध्यापक प्रसाद शिवणेकर, स्नेहल सुतार, राजन लाड आदी उपस्थित होते.
