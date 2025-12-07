मडुऱ्यात पालक क्रीडा स्पर्धा उत्साहात
मडुरा ः नाबर प्रशालेत आयोजित पालक क्रीडा महोत्सवाचे क्रीडाज्योत प्रज्वलित करून उद्घाटन करताना मान्यवर.
मडुऱ्यात पुन्हा एकदा बालपणात रमले पालक
पालक क्रीडा स्पर्धा; नाबर प्रशालेचा उपक्रम; विद्यार्थ्यांचाही सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ६ ः मडुरा येथील व्ही. एन. नाबर मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आयोजित वार्षिक क्रीडा महोत्सवातील पालक क्रीडा स्पर्धा उत्साहात पार पडल्या. कार्यक्रमाची सुरुवात चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ईशस्तवनाने झाली.
मुख्याध्यापिका नीती साळगावकर यांनी कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी मंगल कामत, कोकण रेल्वेचे तिकीट तपासणी अधिकारी तानाजी गावडे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. व्यासपीठावर शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य प्रकाश वालावलकर, सुरेश गावडे, पालक प्रतिनिधी श्रावणी परब उपस्थित होत्या. श्रीमती कामत यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत क्रीडाज्योत प्रज्वलित करून क्रीडा महोत्सवाला औपचारिक सुरुवात झाली. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध आकर्षक सादरीकरण आयोजित केले होते. नर्सरी, ज्युनियर आणि सीनियर वर्गातील मुलांनी विविध ‘पॉम पॉम ड्रिल’ सादर केली. येलो व ब्लू गटातील विद्यार्थ्यांनी तालबद्ध क्लॅपिंग ड्रिल, तर रेड व ग्रीन गटातील विद्यार्थ्यांनी रंगीबेरंगी ओढणी ड्रिल सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली.
श्रीमती कामत म्हणाल्या, ‘पालकांसाठी क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन ही अत्यंत स्तुत्य कल्पना आहे. पुन्हा एकदा बालपणात रमण्याची आणि खिलाडू वृत्ती अनुभवण्याची संधी शाळेने पालकांना दिली आहे. सर्वांनी याचा मनापासून आनंद घ्यावा.’ कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांसह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. क्रीडाशिक्षिका मयुरी कासार, हर्षदा तळवणेकर, सहशिक्षिका वेलंकनी रॉड्रिक्स, स्वरा राठवड यांनी कार्यक्रम यशस्वितेसाठी विशेष प्रयत्न केले.
