गोळवण येथे श्रमसंस्कार शिबिर
मालवण, ता. ७ : कट्टा पंचक्रोशी शिक्षक प्रसारक मंडळ संचलित डॉ. दादासाहेब वराडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, कट्टा, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यावतीने दत्तक गाव गोळवण-कुमामे-डिकवल येथे आजपासून सात दिवसीय विशेष निवासी श्रमसंस्कार शिबिरास सुरुवात झाली. या शिबिराच्या माध्यमातून गावात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. शिबिराचे उद्घाटन प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि गणेशवंदना करून करण्यात आले. यावेळी सरपंच सुभाष लाड, उपसरपंच शरद मांजरेकर, ग्रामपंचायत अधिकारी प्रियंका मानवर, ग्रामपंचायत सदस्य साबाजी गावडे, प्रा. लेफ्टनंट एम. आर. खोत, सुनील नाईक, श्रद्धा नाईक, प्रा. ध्वजेंद मिराशी, एनएसएस जिल्हा समन्वयक वसीम सय्यद, सुरेश सावंत, प्रभाकर साटम, अजयराज वराडकर, सत्यविजय पालव, निनाद धारपवार, नंदू नाईक उपस्थित होते. या शिबिरात राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी विविध समाजोपयोगी आणि श्रमदानाचे उपक्रम राबवून दत्तक गावाच्या विकासासाठी योगदान देणार आहेत.
खारेपाटण प्रशालेत महापरिनिर्वाण दिन
तळेरे, ता. ७ : खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ खारेपाटण संचलित शेठ न. म. विद्यालय खारेपाटण येथे भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर यांच्या प्रमुख उपस्थित झाला. यावेळी डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला प्रमुख पाहुणे पाटणकर व खारेपाटण शिक्षण संस्थेचे संचालक, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. ए. डी. कांबळे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला खारेपाटण हायस्कूलचे पर्यवेक्षक संतोष राऊत, शिक्षक राजेश वारंगे, रोहिदास शिंदे, रामदास भिसे, लक्ष्मीकांत हरयाण, प्रा. गजानन व्हॅकळी, प्रा. वसीम सय्यद, प्रा. रश्मी देसाई, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. ‘विद्यार्थ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण घेतले पाहिजे,’ असे प्रतिपादन यावेळी पाटणकर यांनी केले.
