दिविजा वृद्धाश्रमाला मदतीचा हात
दिविजा वृद्धाश्रमाला मदतीचा हात
शिरगाव ‘समर्थ’ ग्रामसंघातर्फे विधायक कार्य
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ७ : शिरगाव येथील श्री राम समर्थ ग्रामसंघाकडून असलदे येथील दिविजा वृद्धाश्रमाला धान्य व इतर साहित्य भेट देण्यात आले. या ग्रामसंघाला १०० महिने पूर्ण झाल्यामुळे हा सामाजिक उपक्रम महिलांनी उत्स्फूर्तपणे राबविला.
या ग्रामसंघात एकूण २५ गट व ३०० महिला कार्यरत आहेत. जिल्हा व तालुका अभियान कक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सहकार्यामुळे ग्रामसंघाला १०० महिने पूर्ण झाले आहेत. त्यांनी गावाच्या विकासात खारीचा वाटा उचलला आहे. यानिमित्त असलदे वृद्धाश्रमाला महिलांनी भेट देऊन आजी-आजोबांसाठी खाद्य पदार्थ व धान्य वाटप केले. यात गहू, उडीद, कांदे, रवा, कुळीथ पीठ, चपाती पीठ, खाद्यपदार्थ आणि गावठी तांदूळ असे साहित्य भेट दिले. यावेळी रसिका कुवळेकर, दीपाली घाडी, संजना साटम, भावना कदम यांनी आजी-आजोबांशी संवाद साधला. शिरगाव प्रभाग समन्वयक अभिजित चव्हाण, प्रभाग व्यवस्थापक रसिका कुवळेकर, ग्रामसंघ अध्यक्ष चंद्रलेखा तावडे, सचिव अपूर्वा तावडे, कोषाध्यक्ष भावना कदम, समुदाय संसाधन व्यक्ती व शिरगाव स्थानिक संसाधन व्यक्ती पूर्वा सावंत, दीपाली घाडी, संजना साटम, ग्रामसंघ कार्यकारिणी सदस्य संजना तावडे व इतर महिला उपस्थित होत्या.
