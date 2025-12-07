फुकेरी वैजा माऊलीचा उद्या वार्षिक जत्रोत्सव
फुकेरी वैजा माऊलीचा
उद्या वार्षिक जत्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ७ ः फुकेरी येथील श्री वैजा माऊलीचा वार्षिक जत्रोत्सव मंगळवारी (ता. ९) होणार आहे. यानिमित्त सकाळी धार्मिक कार्यक्रमानंतर देवीला भरजरी सुवर्णालंकार व आकर्षक फुलांनी सजविण्यात येते. मंदिराभोवती विद्युत रोषणाई केली जाते. सकाळपासून ओट्या भरणे नवस बोलणे आदी कार्यक्रम होणार आहेत.
सायंकाळी कुळघराकडून सनईच्या सुरात वाजतगाजत पालखीतून उत्सव मूर्तीचे मंदिरात आगमन होईल. लोटांगणासाठी संपूर्ण दिवसभर निर्जन उपवास धरलेले स्त्री-पुरुष मंदिरात जमा झाल्यानंतर धुपारत व मंदिराभोवती पुरुष व महिला लोटांगण घालून नवसफेड करणार आहेत. या जत्रोत्सवाला जिल्ह्यातील, पंचक्रोशीतील व गोव्यातील भाविक बहुसंख्येने उपस्थित असतात. मंदिरात पावणीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर पारंपरिक प्रथम सत्रातील नाटकाची सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर कलेश्वर (सुधीर कलिंगड) दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. जत्रेदिवशी बांदा बस स्थानकातून दुपारी १ वाजता व दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता. १०) फुकेरी येथून सकाळी ८.३० वाजता ज्यादा बसची व्यवस्था केली आहे. भाविकांनी जत्रोत्सवाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन फुकेरी ग्रामस्थ व देवस्थान कमिटीने केले आहे.
