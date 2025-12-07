डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना बांदा वाचनालयात अभिवादन
बांदा ः नट वाचनालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करताना मान्यवर.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना
बांदा वाचनालयात अभिवादन
बांदा, ता. ७ ः येथील नट वाचनालयात महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आदरांजली कार्यक्रम पार पडला. सामाजिक सलोखा, न्याय, समता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांवर प्रकाश टाकत उपस्थितांनी त्यांना कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन केले.
अध्यक्ष एस. आर. सावंत यांच्या हस्ते डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पांजली अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष नीलेश मोरजकर, सचिव राकेश केसरकर, संचालक प्रकाश पाणदरे, सहसचिव हेमंत मोर्ये, मिलिंद महाजन, अभिजित पोरे, श्री. देसाई, श्री. चांदेकर, ग्रंथपाल सुस्मिता नाईक, सुनील नातू आदी उपस्थित होते. मान्यवरांनी आंबेडकरांच्या संविधान निर्मितीपासून ते सामाजिक क्रांतीपर्यंतच्या योगदानाचा सविस्तर आढावा घेतला. आजच्या पिढीने त्यांच्या विचारांचे मनन करून शिक्षण, जागरुकता आणि समानतेच्या मूल्यांना अधिक बळ देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
