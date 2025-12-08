भूमी, भार्गवी, सायली प्रथम
-rat७p२३.jpg-
P२५O०९१३८
चिपळूण ः वकृत्व स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांसमवेत मान्यवर.
----
वक्तृत्वमध्ये भूमी, भार्गवी, सायली प्रथम
बौद्धजन हितसंरक्षक समिती ; ७५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः चिपळूण तालुका बौद्धजन हितसंरक्षक समितीतर्फे तालुकास्तरीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वक्तृत्व स्पर्धेत महाविद्यालयीन गटात भूमी कोलगे, माध्यमिक गटात भार्गवी कानडे, तर प्राथमिक गटात सायली मोहिते यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. या स्पर्धेत ७५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
शहरातील विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक भवनात आयोजित तालुकास्तरीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वक्तृत्व स्पर्धेचे उद्घाटन मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्या हस्ते झाले. ही स्पर्धा प्राथमिक माध्यमिक व महाविद्यालयीन अशा तीन गटांमध्ये घेण्यात आली. स्पर्धेत मराठी हिंदी इंग्रजी अशा तीनही भाषांतून विद्यार्थ्यांनी सादरीकरण केले. स्पर्धेचा निकाल असा ः प्राथमिक गट (प्रथम, द्वितीय, तृतीय याप्रमाणे) ः सायली मोहिते, वेदांत महाडीक (दोघेही न्यू इंग्लिश स्कूल खेर्डी चिंचघरी, सती), वेदिका माळी (काळे माध्यमिक विद्यालय, पेढे परशुराम), गौरंगी पाध्ये (जि. प. शाळा, शिरवली सहानवाडी). माध्यमिक गट ः भार्गवी कानडे (काळे माध्यमिक विद्यालय), श्रावणी राठोड (गोविंदराव निकम माध्यमिक विद्यालय), पूर्वा महाडीक (निरबाडे हायस्कूल), सिया हळदे (बाळासाहेब माटे माध्यमिक विद्यालय, कामथे), श्रवण पेढांबकर (माध्यमिक विद्यालय). महाविद्यालयीन गट ः भूमी कोलगे (न्यू इंग्लिश स्कूल, खेर्डी-चिंचघरी), नेहा जाधव (गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय), समरीन कुणके (डी. बी. जे. महाविद्यालय, चिपळूण), गुलजार गनी वरवटकर (डीबीजे महाविद्यालय), ओंकार संदीप वेलोंडे (गुरुकुल कॉलेज, चिपळूण).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.