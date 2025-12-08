कृषी अधिकारी बदलले, तरी संपर्क नंबर तोच
कृषी अधिकारी बदलले, तरी संपर्क नंबर तोच
शेतकऱ्यांची सोयः शासनाकडून सीमकार्ड उपलब्ध
सकाळ वृत्तसेवा/नंदकुमार आयरे
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ः कृषी अधिकाऱ्यांची बदली झाली व त्या ठिकाणी दूसरे अधिकारी आले तरी शेतकऱ्यांना त्याच नंबरवर नविन अधिकऱ्याशी संपर्क साधता येणार आहे. यासाठी शासनाने सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाईल नंबर (सिमकार्ड) उपलब्ध करून दिले आहे. यामुळे कृषिविषयक अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी थेट संपर्क साधताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने कृषी अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांक सेवा १ नोव्हेंबरपासून उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे कृषी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांची बदली झाली तरी मोबाइल क्रमांक तोच राहणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पाहिजे तेव्हा संपर्क साधून मार्गदर्शन घेता येणार आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी या पदांसाठी हा निर्णय लागू केला आहे. यासाठी पोस्टपेड सीमकार्ड देण्यात आले आहे. शासनाच्या कृषी विभागातर्फे हा उपक्रम राबविला आहे. महावितरणच्या धर्तीवर या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली असून महावितरणप्रमाणे कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी एकच मोबाइल क्रमांक देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात २१३ जणांना मिळाले नंबर
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचऱ्यांसाठी शासनाने २२० कार्ड उपलब्ध करून दिली होती. यापैकी २१३ अधिकारी, कर्मचाऱ्यां ना सीमकार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. ही सेवा १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली. असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडे कायमस्वरूपी एकच क्रमांक असल्याने अधिकारी बदलले तरी शेतकऱ्यांना नवीन नंबर शोधावा लागणार नाही. कृषी विभागाच्या योजना, हवामानातील बदल, कीडरोग व्यवस्थापन, उपाययोजना, लागवडीबाबत मार्गदर्शन, काढणी पश्चात मार्गदर्शन तसेच अचानक निर्माण होणाऱ्या समस्या बाबत तात्काळ मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे बदली झाली तरी सीमकार्ड थेट नवीन अधिकारी, कर्मचारी यांना हस्तांरीत केले जाणार आहे. त्यामुळे नविन येणऱ्या अधिकाऱ्याचा संपर्क नंबर उपलब्ध करण्याची गरज भासणार नाही.
कोट
शासनाच्या या योजनेमुळे कृषी अधिकारी आणि शेतकरी यांचा थेट सवाद होऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविन्यास मदत होणार आहे. कृषी योजनांच्या कामात गती येणार आहे.
- भाग्यश्री नाईकनवरे,
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सिंधुदुर्ग
