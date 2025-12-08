आचार संहितेत आंदोलन करणाऱ्या ८०० शिक्षकांना दणका
‘त्या’ ८०० शिक्षकांचे वेतन कपात
शासननिर्णय; संचमान्यतेच्या निर्णयाविरोधात शाळाबंद
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ः शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यतेविषयी निर्णयाविरोधात तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षक संघटनांनी शाळा बंद ठेवून सामूहिक रजा आंदोलन केले. या आंदोलनात सहभागी ८०० शिक्षकांचे एक दिवसांचे वेतन कपात करण्यात येणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीने शुक्रवारी (ता. ५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आणि आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र पालिका निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा मोर्चा स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत शिक्षक समन्वय समितीची ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये आंदोलन स्थगित करण्यावरून जोरदार चर्चा झाली. या बैठकीत चार शिक्षक संघटनांनी आंदोलन स्थगितीला विरोध केला. या संघटनांनी शाळा बंद व सामूहिक रजा आंदोलन करण्यावर ठाम भूमिका घेतली. त्यावरून शिक्षक समन्वय समितीत फूट पडली. तरीही सुमारे ८०० शिक्षक या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कपातीचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले होते. त्यानुसार आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांचे एक दिवसांचे वेतन कपात होणार आहे. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेविषयक शासननिर्णय रद्द करावा आणि त्यानुसार समायोजन प्रक्रियेस तत्काळ स्थगिती आदेश द्यावेत. टीईटी निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी आणि टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून सुरू असलेली कार्यवाही तत्काळ थांबवावी, जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षणसेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.