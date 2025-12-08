-rat8p4.jpg- 25O09245 रत्नागिरी : संस्कृत भारतीतर्फे श्रीमद् भगवद्गीता पारायण करताना संस्कृत व गीताप्रेमी. ---------- श्रीमद् भगवद्गीता पारायणाला प्रतिसाद संस्कृत भारती; दैनंदिन जीवनातील गीतेवर व्याख्यान सकाळ वृत्तसेवा रत्नागिरी, ता. ८ : गीताजयंतीचे औचित्य साधून संस्कृत भारती आयोजित श्रीमद् भगवद्गीता पारायणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. यामध्ये १००हून अधिक महिला, लहान मुलांनी सहभाग घेऊन सुमारे दोन तास पारायण केले. काल (ता. ७) झाडगाव येथील माधवराव मुळ्ये भवनात हा कार्यक्रम झाला. यानंतर पुण्यातील तज्ज्ञ वक्त्या डॉ. सुचेता परांजपे यांनी दैनंदिन जीवनातील गीता या विषयावर व्याख्यान दिले. भारतमाता व भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रतिमा आणि गीतापूजन संस्कृत भारतीचे विभाग संयोजक मनोहर काजरेकर आणि गीताव्रती वंदना घैसास यांनी केले. त्यानंतर संपूर्ण १८ अध्यायांचे पारायण योजना घाणेकर, किशोरी मोघे, अमृता आपटे आणि चिन्मयी सरपोतदार यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. किशोर पावसकर आणि मोहन भिडे यांच्या हस्ते झालेल्या गीता आरतीने पारायणाची सांगता झाली. संपूर्ण गीतापाठ करून शृंगेरीच्या श्री शंकराचार्यांसमोर सादर करून आलेल्या अपर्णा जोशी, किशोरी मोघे, मीरा नाटेकर आणि अश्विनी जोशी यांचा सत्कार डॉ. सुचेता परांजपे यांच्या हस्ते करण्यात आला. वक्त्या डॉ. परांजपे यांनी सांगितले की, आधुनिक काळामध्ये जीपीएस ज्याप्रमाणे माणसाला एकाच ठिकाणी जाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग दाखवतो त्याप्रमाणेच श्रीमद् भगवद्गीता ही माणसाला अनेक मार्ग दाखवते, आपण योग्य तो मार्ग निवडावा. संस्कृत भारतीच्या कोकण प्रांत अध्यक्ष डॉ. कल्पना आठल्ये, जिल्हाध्यक्ष डॉ. दिनकर मराठे आणि रत्नागिरी प्रमुख अक्षया भागवत मंचावर उपस्थित होत्या. पारायणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद
रत्नागिरी : संस्कृत भारतीतर्फे श्रीमद् भगवद्गीता पारायण करताना संस्कृत व गीताप्रेमी.
श्रीमद् भगवद्गीता पारायणाला प्रतिसाद
संस्कृत भारती; दैनंदिन जीवनातील गीतेवर व्याख्यान
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : गीताजयंतीचे औचित्य साधून संस्कृत भारती आयोजित श्रीमद् भगवद्गीता पारायणाला अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. यामध्ये १००हून अधिक महिला, लहान मुलांनी सहभाग घेऊन सुमारे दोन तास पारायण केले. काल (ता. ७) झाडगाव येथील माधवराव मुळ्ये भवनात हा कार्यक्रम झाला. यानंतर पुण्यातील तज्ज्ञ वक्त्या डॉ. सुचेता परांजपे यांनी दैनंदिन जीवनातील गीता या विषयावर व्याख्यान दिले. भारतमाता व भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रतिमा आणि गीतापूजन संस्कृत भारतीचे विभाग संयोजक मनोहर काजरेकर आणि गीताव्रती वंदना घैसास यांनी केले. त्यानंतर संपूर्ण १८ अध्यायांचे पारायण योजना घाणेकर, किशोरी मोघे, अमृता आपटे आणि चिन्मयी सरपोतदार यांच्या नेतृत्वाखाली झाले. किशोर पावसकर आणि मोहन भिडे यांच्या हस्ते झालेल्या गीता आरतीने पारायणाची सांगता झाली. संपूर्ण गीतापाठ करून शृंगेरीच्या श्री शंकराचार्यांसमोर सादर करून आलेल्या अपर्णा जोशी, किशोरी मोघे, मीरा नाटेकर आणि अश्विनी जोशी यांचा सत्कार डॉ. सुचेता परांजपे यांच्या हस्ते करण्यात आला.
वक्त्या डॉ. परांजपे यांनी सांगितले की, आधुनिक काळामध्ये जीपीएस ज्याप्रमाणे माणसाला एकाच ठिकाणी जाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग दाखवतो त्याप्रमाणेच श्रीमद् भगवद्गीता ही माणसाला अनेक मार्ग दाखवते, आपण योग्य तो मार्ग निवडावा. संस्कृत भारतीच्या कोकण प्रांत अध्यक्ष डॉ. कल्पना आठल्ये, जिल्हाध्यक्ष डॉ. दिनकर मराठे आणि रत्नागिरी प्रमुख अक्षया भागवत मंचावर उपस्थित होत्या.
