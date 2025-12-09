लांजा - ग्रामस्थांची होणारी दमछाक थांबणार
लांजाः खेरवसे येथे रस्त्याचे भूमीपूजन करताना सरपंच रूपाली लोटणकर. सोबत डावीकडून तालुकाप्रमुख गुरूप्रसाद देसाई, राजू धावणे, प्रसाद माने, किरण गुरव, दिलीप गुरव, रामचंद्र महाडिक, विलास गुरव, विजय धनावडे आदी.
खेरवसे गावातील रस्त्याचे डांबरीकरण सुरू
ग्रामस्थांची दमछाक थांबणार; आमदार सामंतांमुळे निधी
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ९ ः तालुक्यातील खेरवसे गावातील रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी आमदार किरण सामंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधी मंजूर झाला आहे. त्या कामाला सुरवात झाली असून, ग्रामस्थांची होणारी दमछाक थांबणार आहे.
खेरवसे गावात जाणारा मुख्य रस्ता लाल-जांभ्या दगडाचा असून, अनेक वर्षे डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत होता. या आधी गावातील नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी व संबंधित प्रशासनाकडे रस्ता डांबरीकरणासाठी अनेकवेळा मागणी केली होती; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर मात्र खेरवसे गावच्या नागरिकांनी आमदार किरण सामंत यांच्याकडे गावच्या रस्त्याची समस्या मांडली. त्यांनी गावातील रस्त्याला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. डांबरीकरण कामाचे भूमीपूजन आमदार किरण सामंत यांच्या सूचनेनुसार काल (ता. ८) झाले. सरपंच रूपाली लोटणकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख गुरूप्रसाद देसाई यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून भूमीपूजन झाले. या प्रसंगी युवासेना तालुकाप्रमुख राजू धावणे, लांजा तालुका संघटक प्रसाद माने, उपतालुका संघटक चेतन खांदारे, बेनीखुर्द-खेरवसे माजी सरपंच किरण गुरव, माजी सरपंच मोनिका साळुंखे, खेरवसेच्या पोलिस पाटील रूपाली कांबळे आदी उपस्थित होते.
