कामळेवीर विद्यालयास सर्वसाधारण विजेतेपद

वेंगुर्ले ः झाराप केंद्रात आयोजित ‘बाल क्रीडा व ज्ञानी मी होणार’ स्पर्धेत झाराप कामळेवीर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत जनरल चॅम्पियनशिप पटकावली. लहान गटात कबड्डी मुले आणि मुली, खो-खो, लहान गट मुले आणि मुली, रिलेमध्ये मुलगे उपविजेते, मुली विजेते, समूहगीतमध्ये विजेते, मोठा गट कबड्डीमध्ये मुलगे उपविजेते, मुली विजेते, मोठा गट खो-खो मुलगे व मुली विजेते, रिलेमध्ये मुलगे व मुली विजेते, समूहगीत विजेते, समूहनृत्य विजेते, ज्ञानी मी होणारमध्ये लहान गट उपविजेता तर मोठा गट विजेता, वैयक्तिक स्पर्धामध्ये सई मांजरेकर उंचउडी द्वितीय, ५० मीटर धावणे द्वितीय, आराध्या मांजरेकर १०० मीटर धावणे द्वितीय, गौरव गुडेकर १०० मीटर धावणेमध्ये द्वितीय, तनुष मांजरेकर लांब उडी प्रथम, उंच उडी प्रथम, हर्ष रेडकर १०० मीटर धावणे द्वितीय, अलिना जद्दी उंच उडी द्वितीय, २०० मीटर धावणे द्वितीय, करण मांजरेकर २०० मीटर धावणे द्वितीय, भावेश कानसे गोळाफेक प्रथम, हरिश्चंद्र गुडेकर लांब उडी प्रथम, उंच उडी प्रथम, उन्नेजा शेख लांब उडी द्वितीय, लावण्या गुडेकर १०० मीटर धावणे प्रथम आदींचा समावेश आहे. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे व मार्गदर्शक शिक्षकांचे मुख्याध्यापक विजय कदम, केंद्रप्रमुख राजन वारंग यांनी अभिनंदन केले.
माणगाव ः कुडाळ तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन १२ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत साळगाव येथील प्रमोद रवींद्र धुरी अध्यापक महाविद्यालयात आयोजित केले आहे. शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी १० वाजता प्रदर्शनाचे उद्घाटन व वैज्ञानिक प्रतिकृती मांडणी तसेच परीक्षण होणार आहे. सोमवारी (ता. १५) निबंध, वक्तृत्व, प्रश्नमंजूषा या स्पर्धा, स्पर्धांचा निकाल व बक्षीस वितरण समारंभ होणार आहे. या स्पर्धांमध्ये सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी सहभाग घेण्याचे आवाहन कुडाळ गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर यांनी केले आहे.
कुडाळ ः तेंडोली-आवेरेवाडी येथील श्री देव सावरेश्वरचा वार्षिक जत्रोत्सव बुधवारी (ता. १०) साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त सकाळी ८ वाजता श्रींची पूजा, १० वाजता सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १ वाजता श्रींची आरती, तीर्थप्रसाद, १.३० वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ६ वाजता गार्हाणी, त्यानंतर सायंकाळी साडेसातला चेंदवणकर-गोरे दशावतार मंडळाचे नाटक होणार आहे. भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
सावंतवाडी ः येथील वाहतूक पोलिस सुनील नाईक यांचे सुपुत्र दत्तेय नाईक याची निवड राष्ट्रीय क्रिकेट संघात झाली आहे. त्याला १७ वर्षांखालील संघात निवड होण्याचा मान मिळाला आहे. तो येथील मिलाग्रीस हायस्कूलचा विद्यार्थी आहे. गेली अनेक वर्षी त्याने क्रिकेटमध्ये यश मिळवण्यासाठी परिश्रम घेतले होते. त्याच्या यशाबद्दल सर्वस्तरातून कौतुक करण्यात आले.
वेंगुर्ले ः पंचायत समिती शिक्षण विभागामार्फत ५३ व्या तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनास आजपासून रा. कृ. पाटकर हायस्कूल येथे प्रारंभ झाला. उद्या (ता. १०) सकाळी १० वाजता प्रतिकृती परीक्षण, १०.३० वाजता प्रश्नमंजुषा स्पर्धा, दुपारी ३ वाजता पारितोषिक वितरण होणार आहे.
