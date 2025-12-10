प्रार्थना माणसाला अंतर्मुख बनवते
पी. डी. पाटील ः ओणी येथे गांधीविचार व्याख्यानमाला
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १० ः महात्मा गांधीजींचे विचार आजही जिवंत आहेत. कारण, ते मनाच्या स्वच्छतेशी जोडलेले आहेत. मन स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रार्थना आवश्यक असून, ती माणसाला अंतर्मुख बनवते. मनाने स्वच्छ असणारा माणूस म्हणजेच गांधी, असे प्रतिपादन प्राचार्य पी. डी. पाटील यांनी केले.
तालुक्यातील ओणी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या गांधीविचार व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. ओणी पंचक्रोशी शिक्षण मंडळ संचलित नूतन विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने गांधीतीर्थ स्वच्छ शाळा राज्यस्तरीय प्रतियोगिता अभियानांतर्गत गांधीविचार व्याख्यानमालेचे आयोजन केले आहे. या वेळी व्यासपीठावर माय राजापूरचे जगदीश पवार, कोल्हापूर येथील मांढरे, सूर्यकांत सुतार, नामदेव तुळसणकर, मुख्याध्यापक विनोद मिरगुले, शिंदेदेसाई, गणेश गांधी, आशा गुजर यांच्यासह प्रतिष्ठित ग्रामस्थ यांसह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.
या वेळी पाटील म्हणाले की, वर्णव्यवस्था संपली पाहिजे. धर्म हा प्रेमावर आधारित असावा. मंदिरात जाण्यापेक्षा देव हृदयात असला पाहिजे. गांधीजी मूर्तिपूजेपेक्षा माणसात देव आहे असे मानत होते. माणुसकी पेरावी लागते, ती आपोआप उगवत नाही. गांधीजी अहिंसेचे पुजारी होते. संघर्ष हा निसर्गाचा नियम आहे. मूर्तिपूजा शाश्वत असल्याचे सांगत त्यांनी साऱ्यांना निर्भय बनण्याचा मौलिक सल्लाही दिला. तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकामुळे माणूस यंत्रांचा गुलाम होईल आणि त्यातून तो भावनाहीन बनेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
