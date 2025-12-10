कुसगाव उपसरपंचासह ग्रामस्थ शिंदे शिवसेनेत
कुसगाव ः अण्णा बांववाडी येथे ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.
कुसगाव उपसरपंचांसह
ग्रामस्थ शिंदे शिवसेनेत
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १०ः कुसगाव अण्णा बांववाडी येथे ठाकरे गट शाखाप्रमुख दिवाकर आईर व उपसरपंच संतोष सावंत यांच्यासह सर्व ग्रामस्थांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. गावोगाव शिवसेनेचा वाढता जनाधार आणि नेतृत्वावरील विश्वास यामुळे हा प्रवेश उत्साहात पार पडला.
याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, महिला जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, जिल्हा उपप्रमुख अरविंद कारळकर, सचिव दादा साईल, तालुकाप्रमुख दीपक नारकर, माजी सभापती नूतन आईर, विभागप्रमुख नागेश आईर, विभाग उपप्रमुख भास्कर गावडे, माजी सरपंच अरुण आचरेकर, चेअरमन उदय सावंत, चंद्रकांत सावंत, कुसगाव शाखाप्रमुख नारायण आचरेकर, गिरगाव शाखाप्रमुख सुशील तांबे, सज्जन सावंत, पद्मानम घाडी, पावशी विभागप्रमुख नागेश परब, कुसगाव ‘युवक’ प्रमुख तुषार परब यांची उपस्थिती होती. या पक्षप्रवेशामुळे कुसगाव परिसरातील शिवसेनेची संघटनरचना आणखी मजबूत झाली असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
