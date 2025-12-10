फोटोसंक्षिप्त-आरोंदा क्रमांक १ शाळेत विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट ड्रेस
swt108.jpg
09756
आरोंदा ः विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स ड्रेस वितरित करताना मान्यवर.
आरोंदा क्र. १ शाळेत स्पोर्ट ड्रेस वितरण
आरोंदाः जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्रशाळा आरोंदा क्र. १ मध्ये शैक्षणिक उठावातून शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना स्पोर्ट्स ड्रेस चंदगड येथील निंगोजी पाटील यांच्या वतीने देण्यात आले. या स्पोर्टचे ड्रेसचे वितरण आरोंदा सरपंच सायली साळगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. शाळेच्या वतीने निंगोजी पाटील यांचे आभार मानण्यात आले. यावेळी शाळेचे मुख्याध्यापक गणपत गावडे, निंगोजी कोकितकर, विलास आवडण, ऋतुजा राणे, नूतन निउंगरे आदी शिक्षक उपस्थित होते.
..........................
swt109.jpg
धाकोरे ः वसवाचे तळे शाळेला संगणक सुपूर्द करताना ट्रस्टचे सदस्य व इतर.
धाकोरे वसवाचे तळे
शाळेला संगणक भेट
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १० ः धाकोरे (वसवाचे तळे) प्राथमिक शाळेला मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबई यांच्या वतीने शाळेला आवश्यक असलेला संगणक भेट देण्यात आला. यावेळी अमित बने (मुख्य विश्वस्त) संजय देवुळकर, अर्जुन पालव, प्रवीण पालव, सुदर्शन राऊळ, सुनील मुळीक, सुहास कदम, अक्षय सातम, विघ्नेश आपकर, गणेश मोरमारे, शिक्षक अर्जुन रणशूर आदी उपस्थित होते. उपस्थितांचे रणशूर यांनी स्वागत केले. शाळेला आवश्यक असलेल्या संगणकाबाबत ग्रामपंचायत सदस्य प्रवीण पालव यांनी ट्रस्टकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याला अनुसरून ट्रस्टकडून धाकोरे वसवाचे तळे प्राथमिक शाळेला एक संगणक भेट दिला. शिक्षक व ग्रामस्थांनी ट्रस्टचे व पालव यांचे आभार मानले.
........................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.