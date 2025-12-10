ट्रेल हंटर्स ग्रुपच्या सदस्यांची कोल्हापूर-गोवा सायकल राईड
09787
ट्रेल हंटर्स ग्रुपच्या सदस्यांची
कोल्हापूर-गोवा सायकल राईड
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० ः कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठ वडगाव येथील ‘ट्रेल हंटर्स’ ग्रुपच्या सदस्यांनी आरोग्य आणि पर्यावरण जनजागृतीसाठी एक स्तुत्य उपक्रम राबविला आहे. त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील टोप येथून थेट गोवा येथील मोरजीम बीचपर्यंत २१५ किलोमीटर अंतराची सायकल राईड यशस्वीरित्या पूर्ण केली.
या साहसी सायकलपटूंनी पहाटे चारला टोप येथून आपल्या प्रवासाला सुरुवात करून २१५ कि.मी.चा प्रवास अवघ्या १२ तास २० मिनिटांत पूर्ण केला. या राईडमध्ये पुणे येथील डॉ. रवींद्र काटकर यांच्यासह ट्रेल हंटर्स ग्रुपचे प्रमुख डॉ. प्रदीप पाटील, डॉ. मिलिंद कुंभार, डॉ. रवींद्र काटकर, प्रमोद यादव, डॉ. सुनील महापुरे, डॉ. शशिकांत कुंभार, डॉ. उमेश खताळ, डॉ. महेश थोरात, केरबा पाटील, कृष्णात पाटील, नंदकुमार साळोखे, बाजीराव मिसाळ, वीरेंद्र चौगुले, संकेत घाटगे, पवन जंगम, राहुल पाटील, सिद्धार्थ डुनुग, मधुकर माळी, लक्ष्मण कुंभार, प्रदीप निकम, संजय कुशिरे, नितीन बोभाटे, ओंकार पाटोळे, योगेश खताळ आदी सदस्य सहभागी झाले. तसेच डॉ. सुजाता कुंभार यांनी १०० कि.मी. सायकल चालवून इंधन बचावसह पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश दिला.
