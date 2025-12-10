थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत ५० टक्के सवलत
थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत ५० टक्के सवलत
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १० ः राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ व शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (ओबीसी महामंडळाच्या) संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थीस थकीत व्याज रकमेच्या ५० टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरक्कमी परतावा (OTS) योजना ३१ मार्चपर्यंत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या थकबाकीदार असलेल्या लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित उप कंपनी शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय सिंधुदुर्ग (ओबीसी महामंडळ) यांच्यामार्फत व्यवसायकरिता पात्र लाभार्थींना मुदती कर्ज, बीज भांडवली कर्ज, स्वर्णिमा कर्ज योजना, मार्जिन मनी कर्ज योजना इत्यादी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील इतर मागास (ओबीसी) प्रवर्गातील कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे. अधिक माहितीसाठी कुडाळ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंधुदुर्ग या जिल्हा कार्यालयात किंवा क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
