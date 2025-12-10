रेल्वेच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
रेल्वेच्या धडकेत
तरुणाचा मृत्यू
चिपळूण, ता. १० : रेल्वेची धडक बसून तालुक्यातील पेढे येथील एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी वालोपे रेल्वेस्थानकाजवळील फरशी तिठा पूल परिसरात घडली. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
गणेश शंकर पानकर (वय ३१, रा. पेढे–पानकरवाडी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. पानकर यांना वंदे भारत एक्स्प्रेसची धडक बसली. या अपघातात ते गंभीर जखमी झाले होते. उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नोंद करण्यात आली आहे. गणेश पानकर यांच्यावर मंगळवारी सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात आई व भाऊ असा परिवार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.