गोंधळेकर परिवाराकडून देगावमधील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत
गोंधळेकर परिवाराकडून
अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत
सकाळ वृत्तसेवा
गावतळे, ता. ११ ः अतिवृष्टीमुळे दापोली तालुक्यातील देगाव गावात भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी गोंधळेकर परिवाराकडून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. या गावातील २६ अतिवृष्टीग्रस्तांना जवळपास ५२ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तसेच देगाव येथील अंगणवाडीला संगणक संच भेट देऊन शैक्षणिक सुविधेत भर घातली.
इंदिराबाई गोंधळेकर यांच्या स्मृतिदिनी मदतीचे वितरण करण्यात आले. या वेळी सरपंच अनुराधा भोसले, सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत शिंदे, अंगणवाडी सेविका ज्योती म्हाप्रळकर, ज्येष्ठ कार्यकर्ते गंगाराम बाईत, रामचंद्र गोलांबडे आणि सुरेश करंजकर आदी उपस्थित होते. आर्थिक मदत देण्यासाठी मीना सहस्रबुद्धे यांचे विशेष योगदान आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी एक लाख रुपयांचा निधी सुपूर्द करून लोकसेवेची प्रेरणादायी परंपरा जपली. या कार्यक्रमाला अशोक गोंधळेकर, मीनल आपटे, शिल्पा घैसास, वृषाली कान्हेरे आदी उपस्थित होते. या वेळी रमाकांत शिंदे यांनी वेळोवेळी मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या गोंधळेकर परिवाराचे आभार मानले.
