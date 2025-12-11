घारपी शाळेत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
swt1110.jpg
9989
घारपी ः शाळेत मुलांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
घारपी शाळेत विद्यार्थ्यांना
शैक्षणिक साहित्याचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ११ ः सामाजिक उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवत खातू मसाले यांच्या वतीने घारपी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक साधनांची उपलब्धता व्हावी, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला.
या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व २०२६ ची दिनदर्शिका अशा विविध साहित्याचे वितरण करण्यात आले. साहित्य मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि उत्साह दिसून आला. मुख्याध्यापक जे. डी. पाटील यांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अशा प्रकारचे सहाय्य महत्त्वाचे ठरते. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी समाजातील घटकांनी पुढाकार घेतल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळतो, असे त्यांनी सांगितले. हे साहित्य प्राप्त होण्यासाठी विषयतज्ज्ञ महेंद्र चव्हाण यांचे सहकार्य लाभले. कार्यक्रमास शिक्षक मुरलीधर उमरे, आशीष तांदुळे, धर्मराज खंडागळे, अंगणवाडी सेविका संजना गावकर, मदतनीस अमृता कविटकर, संचिता सावंत आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.