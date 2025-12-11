swt1117.jpg
0035
संजू परब
वेंगुर्ले शिवसेनेची
कार्यकारिणी बरखास्त
जिल्हाप्रमुखांची माहितीः राजीनामे स्वीकारणार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ः शिवसेनेचे वेंगुर्ले तालुकाप्रमुख नितीन मांजरेकर यांच्यासह उपजिल्हाप्रमुख सुहास कोळसुलकर व महिला तालुकाप्रमुख दिशा शेटकर यांच्या राजीनाम्यानंतर आता वेंगुर्ले तालुक्याची व शहराची संपूर्ण कार्यकारिणीच बरखास्त केली आहे. महिला पदाधिकाऱ्यांनी दिलेले राजीनामे देखील स्वीकारण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
दरम्यान, विद्यमान उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई यांच्याकडे प्रभारी तालुकाप्रमुख म्हणून जबाबदारी देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद निवडणूकानंतर नवीन कार्यकारिणी नियुक्त करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मांजरेकर यांनी अलीकडेच पदाचा राजीनामा जिल्हाप्रमुख परब यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर उपजिल्हाप्रमुख सुहास कोळसुलकर, महिला तालुकाप्रमुख दिशा शेटकर, युवती तालुकाप्रमुख योगिता कडुलकर यांनीही आपल्या पदांचे राजीनामे दिले होते. वैयक्तिक कारणास्तव आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या राजीनामा सत्रानंतर श्री. परब यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकला. त्यांनी संपूर्ण तालुका व शहर कार्यकारणीच बरखास्त करत असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर नवीन कार्यकारिणी नियुक्त करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.