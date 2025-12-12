सोनवी पूल परिसरात वाहतूक कोंडी
संगमेश्वर ः सोनवी पूल परिसरात झालेली वाहतूक कोंडी.
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग लवकरच वेगवान होईल, असा दावा केला जात आहे; पण रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर, रत्नागिरी आणि लांजा तालुक्यात महामार्गावरील अनेक पूल आणि चौपदरीकरणाचे काम काही प्रमाणात शिल्लक आहे. संगमेश्वर येथील सोनवी पूल आणि आजूबाजूच्या महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे; परंतु वाहतूक कोंडीने येथे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. दररोज येथे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण होते
गेल्या काही दिवसांपासून या परिसरात वाहतूककोंडीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. रुग्णवाहिकासुद्धा बराचवेळ अडकून पडत आहेत. काही ठिकाणी पोलिस आणि ठेकेदार कंपनीचे कर्मचारी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करत असले तरी परिस्थिती नियंत्रणात येण्यास वेळ लागत आहे.
प्रशासनाने येथील वाहतूक व्यवस्थेकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वाहतुकीचा खोळंबा दूर करावा, अशी मागणी लोकांमधून होत आहे. संगमेश्वर सोनवीपूल ते पैसाफंड इंग्लिश स्कूलदरम्यान रस्त्याला पडलेले मोठे खड्डे तातडीने बुजवण्यात यावेत, अशी मागणी वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांनी केली आहे. पैसाफंड इंग्लिश स्कूलजवळ सर्व्हिस रोड न काढता काम सुरू केल्याने येथे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
