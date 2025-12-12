-दापोली पंचायत समितीत स्वच्छतेचा बोजवारा
दापोली ः पंचायत समितीच्या परिसरात असलेला कचऱ्याचा ढीग.
दापोली पंचायतीत स्वच्छतेचा बोजवारा
बाटल्यांसह कचऱ्याचा ढीग ; नागरिकांमध्ये नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १२ ः ग्रामीण भागात स्वच्छता अभियानाचे धडे देणाऱ्या दापोली पंचायत समितीच्या कार्यालयातच स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. स्वच्छतागृहात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी, पाण्याची कोणतीही सुविधा नसणे आणि कचऱ्याचा साठा या सर्व प्रकारांनी प्रशासनाची उदासीनता चव्हाट्यावर आली आहे. ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण’ अशी परिस्थिती असल्याची प्रतिक्रिया कामानिमित्त कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
पंचायत समितीच्या आवारातील शौचालय व स्वच्छतागृहामध्ये सांडपाण्याचा निचरा होत नसल्याने दुर्गंधी परिसरात पसरत आहे. ग्रामीण भागातील महत्त्वाचे केंद्र असल्याने येथे रोज मोठ्या संख्येने कर्मचारी व नागरिकांची वर्दळ असते; मात्र अशा अस्वच्छ वातावरणामुळे नाकाला रुमाल लावून वावरावे लागत आहे. या इमारतीत ग्रामीण पाणीपुरवठा, शिक्षण विभाग, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, भू-अभिलेख व तलाठी कार्यालयेही सहाय्यक कार्यालये म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच येथे मोठा सभागृह असल्याने विविध बैठकांचे आयोजन नियमित केले जाते. अस्वच्छतेमुळे निर्माण झालेल्या दुर्गंधीचा कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. याकडे आता तक्रार कोणाकडे करायची? असा प्रश्नही त्यांच्यासमोर उभा राहत आहे.
स्वच्छतागृहाजवळ प्लास्टिकच्या बाटल्या व कचऱ्याचा ढिगारा साचल्याने अस्वच्छता अधिकच वाढली आहे. अनेकदा तक्रारी झाल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. दापोली पंचायत समिती प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन परिसराची स्वच्छता त्वरित करावी अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
