विज्ञान प्रदर्शनात कबनूरकरचे दोन प्रकल्प
कबनूरकर हायस्कूलचे
विज्ञान प्रदर्शनात प्रकल्प
साखरपा : संगमेश्वर तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात कबनूरकर स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी सहभागी होत दोन प्रकल्प सादर केले. या प्रदर्शनात प्रश्नमंजुषा स्पर्धेतही शाळेच्या विद्यार्थिनी सहभागी झाल्या होत्या. कळंबस्ते येथील माध्यमिक विद्यालयात प्रदर्शन झाले. त्यामध्ये कबनूरकर स्कूलच्या सहा विद्यार्थ्यांनी विविध गटांत सहभाग घेतला होता. सातवीतील विद्यार्थी सौमित्र वाघधरे आणि आर्यन चिंचवलकर यांनी भाग घेत रेल्वे सुरक्षा ब्रीज हा प्रकल्प सादर केला. नववीतील विद्यार्थी गणेश मावेनूर आणि रुद्र कचरे यांनी ओला आणि सुका कचरा विभाजन हा प्रकल्प सादर केला. तसेच प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत आठवीतील विद्यार्थिनी ऋचा पाटील आणि नववीतील विद्यार्थिनी यशस्विनी सुर्वे यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांना विज्ञानशिक्षिका गायत्री सावकार आणि रोबोटिक प्रयोगशाळा शिक्षिका पल्लवी सावंत यांनी मार्गदर्शन केले.
