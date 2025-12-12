कणकवलीत २० डिसेंबरला दुसरे सम्यक संबोधी साहित्य संमेलन
10156
कणकवलीत २० डिसेंबरला दुसरे
सम्यक संबोधी साहित्य संमेलन
अध्यक्षपदी अजय कांडर यांची निवड
कणकवली, ता. १२ : कोकणातील परिवर्तन साहित्यिकांना जोडून त्यांना हक्काचा मंच उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू केलेल्या सिंधुदुर्ग सम्यक संबोधी साहित्य संस्थेच्या दुसऱ्या सम्यक संबोधी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध कवी आणि स्तंभ लेखक अजय कांडर यांची निवड करण्यात आली. कणकवली येथे संस्थेच्या झालेल्या बैठकीत एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. येथील नगर वाचनालयात शनिवारी (ता. २०) दुपारी साडेतीनला हे संमेलन होणार आहे. संस्थेचे अध्यक्ष किशोर कदम यांनी ही माहिती दिली.
दुसऱ्या सम्यक संबोधी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर किशोर कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे बैठक झाली. या बैठकीला संस्था कार्यवाह सूर्यकांत साळुंके, उपाध्यक्ष संदीप हरी कदम, कोषाध्यक्ष नेहा कदम, संतोष कदम, धम्मपाल बाविस्कर, शशिकांत तांबे, सत्यवान साटम, रीना पाटील उपस्थित होते. यावेळी संमेलनाच्या नियोजनासंदर्भात चर्चा करताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त साहित्य रसिकांना संमेलनात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सम्यक संबोधी साहित्य संस्था कोकणात विविध महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करते. यावर्षी बाबूराव बागुल पुरस्कार कथा स्पर्धा आणि नामदेव ढसाळ पुरस्कार काव्य स्पर्धा घेतली. त्याला महाराष्ट्रातून अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला.
