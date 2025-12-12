''त्या'' निवारा शेडवर छप्पर येणार तरी कधी
निवारा शेडवरील छप्पर गायब
कोंडगावातील प्रवाशांचे हाल; महामार्गावरील समस्या
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १२ ः मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचे काम पूर्णत्वास जात असले तरी त्याचा फटका सलग दुसऱ्या वर्षीही एसटीच्या प्रवाशांना बसत आहे. गेल्या उन्हाळ्यापासून कोंडगाव येथील प्रवाशांना उन्हापावसात उभे राहून बसची प्रतीक्षा करावी लागते.
मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचे साखरप्यापर्यंतचे काम आता जवळपास पूर्ण झाले आहे. देवळेघाट आणि काही ठिकाणी पूल वगळता पाली ते साखरपादरम्यान महामार्ग पूर्ण झाला आहे. असे असले तरी दाभोळे ते साखरपादरम्यान एसटीच्या थांब्यांवर मात्र निवाराशेडची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. काही ठिकाणी शेडचे लोखंडी सांगाडे आणून ठेवण्यात आले होते. तेही आता तिथून उचलून नेण्यात आले आहेत. कोंडगाव येथे मात्र उभारण्यात आलेला सांगाडा गेले जवळपास आठ महिने विनाछप्पर ठेवण्यात आला आहे. या शेडवर ना कोणते छप्पर आहे ना बाजूने कोणता आडोसा. अशाच अवस्थेत गेल्या उन्हाळ्यात एप्रिल-मे महिन्यात प्रवाशांना भरउन्हात एसटीची वाट पाहावी लागली होती. त्यानंतर पावसाळ्यात स्थानिक ग्रामस्थांनी स्वत: त्या शेडवर प्लास्टिक पसरून तात्पुरते छप्पर तयार केले होते. आता ते प्लास्टिक फाटून गेल्यामुळे ती शेड पुन्हा उघडी पडली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.