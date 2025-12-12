तालुका 53 व्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये घवघवीत यश
‘झूम झूम’ अॅपची जिल्हास्तरीय निवड
मरियम जुवळे, सारा मोडक यांची मांडणी ; कडवई स्कूलचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १२ ः कडवई इंग्लिश स्कूल या विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी संगमेश्वर तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात माध्यमिक गटात सहभाग दर्शवला होता. या प्रदर्शनासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांना साजेसा व पर्यटनाला प्रोत्साहन देणार ‘झूम झूम या नावाचे मोबाईल ॲप’ बनवले आहे.
ग्रामीण पर्यटनाला चालना देणारे अॅप जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात संगमेश्वर तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. या प्रदर्शन स्पर्धेमध्ये या ऍप्लिकेशनला द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले आहे. मरियम जुवळे व सारा मोडक या विद्यार्थिनींनी या प्रकल्पाची मांडणी केली आहे. विद्यालयाचे मुख्याध्यापक प्रांजल मोहिते यांच्या विचारातून झूम झूम ॲप तयार झाले आहे. विद्यालयाच्या आयटी टीचर करीना वागळे यांच्या कौशल्यपूर्ण मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना हे ॲप तयार करणे शक्य झाले आहे. यासाठी संस्थाध्यक्ष सादिक काझी यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे. कडवई येथील महाराष्ट्र उर्दू हायस्कूलने तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात प्राथमिक गटात सहभाग दर्शवला होता. या प्रदर्शनासाठी तंत्रस्नेही प्रतिकृती तयार करण्यात आली होती. यामध्ये झोपाळ्यापासून वीजनिर्मिती तयार करण्याची संकल्पना मांडली गेली व परीक्षकांना प्रतिकृती व संकल्पना मनापासून आवडली आहे. ही प्रतिकृती जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात संगमेश्वर तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात या प्रयोगाला प्राथमिक गटात द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले आहे. शरलीस तुलवे या विद्यार्थिनीने अतिशय उत्कृष्ट असे सादरीकरण केले.
