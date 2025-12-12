सिंधुदुर्गच्या विकासात पवारांचे योगदान
सिंधुदुर्गच्या विकासात पवारांचे योगदान
नंदकुमार घाटे ः जिल्ह्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाला प्राधान्य
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १२ ः तत्कालीन स्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांचे जिल्ह्याच्या विकासामध्ये मोठे योगदान राहिले आहे. आंबा, काजू बागायतदारांसाठी तत्कालीन स्थितीत फळझाड लागवडीच्या माध्यमातून योजना आणल्याने कृषी क्षेत्रात जिल्हा प्रगती करू शकला, असे मत येथील राष्ट्रवादी शरद पवार गट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नंदकुमार घाटे यांनी येथे व्यक्त केले. आजही जिल्ह्याच्या विकासात्मक विषयाकडे श्री. पवार यांचे लक्ष असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राष्ट्रवादी शरद पवार गट पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा वाढदिवस कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत येथील पक्ष कार्यालयात केक कापून साजरा करण्यात आला. त्यावेळी श्री. घाटे बोलत होते. यावेळी तालुकाध्यक्ष प्रकाश गुरव, शरद शिंदे, दिवाकर परब, शामकांत शेटगे, सुमंत वाडेकर, प्रदीप राऊत, विनायक जोईल, तात्या वाळके, जयराम कदम, गुरुनाथ वाडेकर, उदय रूमडे, बंटी वाडेकर यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. श्री. घाटे म्हणाले, श्री. पवार यांचे कोकणच्या विकासामध्ये मोठे योगदान आहे. तत्कालीन स्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यासाठी भरीव निधी दिला होता.
राजकारणात विविध पदे भुषवताना आजवर त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी शरद पवार गट पक्षाचे काम जोमाने सुरू आहे. विकास हा केंद्रबिंदू मानून पक्षाचे काम सुरू असते. समाजासाठी काम करीत राहण्याची त्यांची शिकवण आहे. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न तातडीने सोडवले जावेत, अशी त्यांची अपेक्षा असल्याचे श्री. घाटे यांनी यावेळी सांगितले. प्रास्ताविक करून आभार श्री. गुरव यांनी मानले. दरम्यान, या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून तालुक्यातील इळये येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आशा सेविका रेश्मा जयराम कदम यांना जिल्हास्तरीय सर्वोत्कृष्ट आशा सेविका म्हणून बहुमान मिळाल्याबद्दल त्यांचा श्री. घाटे यांच्याहस्ते गौरव करण्यात आला.
