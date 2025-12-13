‘कोमसाप’मुळे साहित्यिकांना व्यासपीठ
10398
‘कोमसाप’मुळे साहित्यिकांना व्यासपीठ
मंगेश मसके ः कुडाळात नाट्य अभिवाचन स्पर्धेस प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १३ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील साहित्यिकांचा नव्या पिढीला परिचय देण्यासाठी ‘कोमसाप’ प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाध्यक्ष मंगेश मसके यांनी नाट्य अभिवाचन कार्यक्रमात केले.
को.म.सा.प., शाखा कुडाळ आणि कुडाळ हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच नाट्य अभिवाचन स्पर्धा घेण्यात आली. व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रशालेचे प्राचार्य डॉ. विपिन वराडे, को.म.सा.प. केंद्रीय समन्वय समिती सदस्य आनंद वैद्य, कुडाळ अध्यक्ष प्रा. संतोष वालावलकर, सचिव सुरेश पवार, डॉ. दीपाली काजरेकर, प्रा. अरुण मर्गज स्वाती सावंत, स्नेहल फणसळकर, उपप्राचार्य नारायण साळवी, गोविंद पवार उपस्थित होते. ‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा’ या केशवसुतांच्या रचनेचे महत्त्व पटवून देत प्रा. डॉ. वराडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
कुडाळ ‘कोमसाप’तर्फे तालुक्यातील शाळांमध्ये अभिवाचन उपक्रम राबवणार असल्याचे प्रा. संतोष वालावलकर यांनी सांगितले. कुडाळ हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेजमध्ये को.म.सा.प. या संस्थेने पहिले पुष गुंफून या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. पहिल्या पुष्पाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन कवी आनंद वैद्य यांनी केले. विद्यार्थ्यांना अशा अभिनव कार्यक्रमात सहभागी करून त्यांच्या कौशल्यांकडे व शैक्षणिक उन्नतीकडे लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुरेश पवार यांनी प्रास्ताविक केले. उपप्राचार्य साळवी यांनी स्वागत केले.
...................
समीक्षा फडके स्पर्धेत प्रथम
नाट्य अभिवाचन स्पर्धेत अनुक्रमे समीक्षा फडके, कस्तुरी राऊळ, हेमांगी मेतर यांनी प्रथम तीन क्रमांक पटकावले. विजेत्यांना ‘कोमसाप’तर्फे बक्षिसे देण्यात आली. परीक्षक म्हणून डॉ. दीपाली काजरेकर, प्रा. अरुण मर्गज, स्नेहल फणसळकर यांनी काम पाहिले. यशस्वी विद्यार्थिनींचे कुडाळ हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेजचे पदाधिकारी, संस्था पदाधिकारी आदींनी कौतुक केले. गोविंद पवार यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.