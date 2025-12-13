जिल्ह्यातील १२ नेमबाज राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी रवाना
जिल्ह्यातील १२ नेमबाज
राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी रवाना
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १३ ः ६८ वी राष्ट्रीय शूटिंग चॅम्पियनशिप स्पर्धा ११ डिसेंबर ते ४ जानेवारी दरम्यान भोपाळ व दिल्ली येथे आयोजित केली आहे. भोपाळ येथे रायफल प्रकारातील, तर दिल्ली येथे पिस्तूल प्रकारातील स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील १२ नेमबाज रवाना झाले.
१० मीटर रायफल प्रकारात शिवम चव्हाण (सावंतवाडी), गौरव आजगावकर (वेंगुर्ले), नीलराज सावंत (सावंतवाडी), हंसिका गावडे (मोरे) हे चार नेमबाज एम.पी. स्टेट शूटिंग अकादमी भोपाळ येथील स्पर्धेत सहभागी होतील, तर अन्विता सावंत (कणकवली), राजकुमारी बगळे (कुडाळ), अवनी भांगले (सावंतवाडी), श्रीया नाखरे (सावंतवाडी), समर्थ बगळे (कुडाळ), अमेय जाधव (सावंतवाडी), शैलेश सावंत (सावंतवाडी) यांची १० मीटर पिस्तूल प्रकारासाठी निवड झाली आहे. प्रतीक्षा सावंत (सावंतवाडी) ही २५ मीटर स्पोर्ट पिस्तूल प्रकारात सहभागी होणार आहे. ही स्पर्धा डॉ. कर्णी सिंग शूटिंग रेंज, तुघलकाबाद, नवी दिल्ली येथे आयोजित केली आहे. हे सर्व नेमबाज उपरकर शूटिंग अकादमी, सावंतवाडी व वेंगुर्ले येथे नेमबाजीचा सराव करत असून त्यांना प्रशिक्षक कांचन उपरकर व आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक विक्रम भांगले यांचे मार्गदर्शन आहे.
नेमळे पंचक्रोशी प्रशालेचे
विविध स्पर्धांमध्ये यश
सावंतवाडी, ता. १३ ः पाटकर वर्दे कॉलेजतर्फे आयोजित विविध स्पर्धांमध्ये नेमळे पंचक्रोशी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सुयश प्राप्त केले.
पाककला स्पर्धेत अनिशा मयेकर हिने प्रथम, सलील कुडाळकर याने तृतीय व सानिका राऊळ हिने उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त केला. रील मेकिंग स्पर्धेत सार्थक राऊळ याने तृतीय, रांगोळी स्पर्धेत भार्गवी मांजरेकर हिने उत्तेजनार्थ, रील स्पर्धेत साहिल कुडाळकर याने तृतीय क्रमांक पटकावला. या यशाबद्दल संस्थाध्यक्ष आ. भि. राऊळ, पदाधिकारी, प्राचार्य आर. के. राठोड, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले. सर्व विद्यार्थ्यांना सुषमा कासार यांनी मार्गदर्शन केले.
