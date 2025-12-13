मळेवाडमध्ये ‘प्लास्टिक द्या, साखर घ्या’
ग्रामपंचायतीचा विद्यार्थ्यांसाठी उपक्रम; पंचक्रोशीत कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. १३ ः ग्रामपंचायत मळेवाड कोंडुरेतर्फे गावातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्लास्टिक द्या, साखर घ्या’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. प्लास्टिक निर्मूलनासाठी हे अनोखे पाऊल असून पंचक्रोशीत या उपक्रमाचे कौतुक होत आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांसह पालकांनी योगदान देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायतीकडून मुख्यमंत्री पंचायतराज अभियानांतर्गत नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये गावातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्लास्टिक द्या, साखर घ्या’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. याचा प्रारंभ राणी पार्वतीदेवी विद्यालय मळेवाड जिल्हा परिषद केंद्रशाळा क्र. १ येथे सरपंच मिलन पार्सेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून झाला.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर जाधव, सानिका शेवडे, मुख्याध्यापिका शीतल वेंगुर्लेकर, शिक्षक संजय बांबुळकर, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष रिया नाईक, उपाध्यक्ष दीया चौगुले, प्रभाकर पार्सेकर, संतोष पार्सेकर, भाऊ मुरकर, भाऊ काळोजी तसेच महिला, पालक, ग्रामस्थ विद्यार्थी उपस्थित होते.
उपक्रमाचा उद्देश अन् बक्षिसे
शाळेतील विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकच्या बॉटल, वस्तू शाळेमध्ये जमा करावयाच्या आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी जेवढे प्लास्टिक गोळा करेल, त्यानुसार त्याला साखर देण्यात येणार आहे. या प्लास्टिक कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक वस्तूंचे तुकडे, खेळणी, बाटल्या असा समावेश असलेला कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. तसेच गावातील ज्या शाळेमध्ये सर्वाधिक प्लास्टिक गोळा होईल, त्या शाळेकरिता सामूहिक सांघिक बक्षीस म्हणून रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन ग्रामपंचायतीकडून गौरविण्यात येणार असल्याची माहिती उपसरपंच हेमंत मराठे यांनी दिली.
‘प्लास्टिक द्या, साखर घ्या’ हा उपक्रम ग्रामस्थांसाठीही करण्याचा मानस असून, यामुळे गावातील प्लास्टिक कचरा गोळ्या होण्यास मदत होणार आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी आपला गाव कचरामुक्त होण्यासाठी या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हावे.
- मिलन पार्सेकर, सरपंच, मळेवाड
