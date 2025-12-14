कणकवलीत २८ ला संस्कृत व्याकरण कार्यशाळा
कणकवलीत २८ ला संस्कृत व्याकरण कार्यशाळा
कणकवली : येथील नगरवाचनालय येथे रविवारी (ता. २८) संस्कृत व्याकरण कार्यशाळा होणार आहे. वाचनालयाच्या अप्पासाहेब पटवर्धन सभागृहात सकाळी साडेआठ ते दुपारी साडेबारा या वेळेत ही कार्यशाळा होईल. या कार्यशाळेसाठी पुणे येथील प्रख्यात संस्कृत शिक्षिका सौ. आरती विनय पवार मार्गदर्शन करणार आहेत. ही कार्यशाळा संस्कृत (संपूर्ण) अभ्यासक्रमावर आधारित असेल. संस्कृत भाषेत व्याकरणाला विशेष महत्त्व असून विद्यार्थ्यांचा व्याकरणाचा पाया भक्कम व्हावा, तसेच परीक्षेत पैकीच्या पैकी गुण कसे मिळवता येतील, याबाबतच्या उपयुक्त क्लुप्त्या विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश आहे. शिवाय इयत्ता दहावीच्या बदललेल्या स्वरूपातील संस्कृत प्रश्नपत्रिका वेळेचे योग्य नियोजन करून कशी लिहावी, याविषयीही सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त अशी एक मार्गदर्शिका प्रत्येक विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणार आहे. सभागृहाची आसन क्षमता केवळ २०० विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित असल्याने ‘प्रथम नोंदणी करणाऱ्यास प्रथम प्रवेश’ या तत्त्वावर प्रवेश दिला जाणार आहे. कार्यशाळेत सहभाग नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी नगरवाचनालयाचे ग्रंथपाल श्री. राजन ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
