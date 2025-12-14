‘संस्कार’ स्कूलमध्ये ‘पिवळा रंग दिवस’
10585
‘संस्कार’ स्कूलमध्ये ‘पिवळा रंग दिवस’
निरवडेतील उपक्रम; विद्यार्थ्यांचा विविध उपक्रमांना प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः निरवडे येथील संस्कार नॅशनल स्कूलच्या पूर्व प्राथमिक विभागातील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी ‘पिवळा रंग दिवस’ मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदमय वातावरणात साजरा केला. मुलांना रंगांची ओळख करून देणे आणि खेळातून शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा विशेष उपक्रम आयोजित केला होता.
यानिमित्त शाळेचा संपूर्ण पूर्व प्राथमिक विभाग आकर्षक पिवळ्या रंगाच्या सजावटीने बहरून गेला होता. पिवळे फुगे, पताका आणि विविध वस्तूंची मांडणी यामुळे शाळेत आनंददायी व उत्साहवर्धक वातावरण निर्माण झाले होते. सर्व विद्यार्थी आणि शिक्षिकांनी पिवळ्या रंगाचे पोशाख परिधान केले होते. यामुळे शाळेतील जिव्हाळ्याचा पिवळा रंग सर्वत्र पसरला होता. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पिवळ्या रंगाचे महत्त्व समजावून सांगितले. पिवळा रंग सूर्यप्रकाश, आनंद, ऊर्जा आणि बुद्धिमत्ता यांचे प्रतीक असल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी केळी, आंबा, लिंबू, सूर्यफूल यांसारख्या पिवळ्या रंगाच्या फळे, भाज्या आणि फुलांची माहिती घेतली.
या दिवसाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांसाठी विविध मनोरंजक उपक्रम आयोजित करण्यात आले. यामध्ये पिवळ्या वस्तू ओळखण्याचा आणि त्याबद्दल बोलण्याचा रंग ओळख खेळ तसेच पिवळ्या रंगाशी संबंधित गाणी सादर करण्याचा गायन उपक्रम घेण्यात आला. या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये पिवळ्या रंगाबद्दलची आवड आणि ओळख अधिक दृढ झाली.
---
अविस्मरणीय, आनंदाचा क्षण!
संस्कार नॅशनल स्कूलच्या मुख्याध्यापकांनी या कार्यक्रमाचे विशेष कौतुक केले. अशा सर्जनशील उपक्रमांमुळे मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. हा ‘पिवळा रंग दिवस’ विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील एक अविस्मरणीय आणि आनंदाचा क्षण म्हणून स्मरणात राहील, असे मत पालक, ग्रामस्थ व शिक्षणप्रेमींनी व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.