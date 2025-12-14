जलसंधारणासाठी कोकणाला विशेष पॅकेज द्या
शेखर निकमः निधी थांबवू नका, कोकणचा श्वास थांबेल
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ः कोकणात मोठ्या धरणांना मर्यादा असल्या तरी लघु पाटबंधारे आणि लघु जलसंधारण प्रकल्प हे कोकणासाठी उपयुक्त आणि शाश्वत पर्याय आहेत. मात्र निधीअभावी अनेक मंजूर प्रकल्प रखडले असल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला अपेक्षित लाभ मिळत नाही, ही बाब आमदार शेखर निकम यांनी निदर्शनास आणून दिली. यासाठी कोकणाला स्वतंत्र विशेष जलसंधारण पॅकेज द्या, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
हिवाळी अधिवेशनात कोकणातील जलसंधारण विषयावर सभागृहात सखोल आणि वस्तुनिष्ठ चर्चेवेळी ते बोलत होते. आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार शेखर निकम यांनी कोकणाच्या भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीचा सन्मान राखत आपली भूमिका मांडली. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता लघु पाटबंधाऱ्यांच्या बहुतांश संभाव्य ठिकाणी कोकण विभागात आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले तर कोकण निश्चितच सुजलाम–सुफलाम होऊ शकते, असे मत आमदार निकम यांनी व्यक्त केले.
निधीअभावी मंजूर प्रकल्प रद्द न करता त्यांना आवश्यक आर्थिक पाठबळ देऊन वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच जलसंधारण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित कालमर्यादा व प्रभावी वेळेचे नियोजन महत्त्वाचे असल्याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी कोकणातील अनेक प्रकल्पांना यापूर्वीच शासनाची मंजुरी दिली असल्याची माहिती दिली. प्रकल्पांना उशीर होण्यामागे स्थानिक पातळीवरील जमीन संपादन, शेतकऱ्यांच्या हरकती तसेच इतर प्रशासकीय बाबी कारणीभूत ठरल्याचेही त्यांनी सांगितले. संबंधित विभागामार्फत आवश्यक निधीचे नियोजन सुरू असून कोकणातील मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे आश्वासनही दिले.
