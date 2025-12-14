कणकवली ह्यूमन राईटतर्फे डॉ. रासम यांचा सत्कार
कणकवली ह्यूमन राईटतर्फे
डॉ. रासम यांचा सत्कार
तळेरे, ता. १४ ः आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून शहरातील समाजसेवी व्यक्तीमत्व तसेच कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. धनंजय रासम यांचा ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन कणकवली तालुका संघटनेतर्फे सत्कार करण्यात आला.
डॉ. रासम गेली तीन वर्षे कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात अस्थी रोग तज्ञ कार्यरत आहेत. त्यांनी गरजू, गरीब रुग्णांसाठी चांगली वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देऊन असंख्य रुग्णांना जीवदान दिले आहे. सामाजिक बांधिलकीतून रुग्णांना चांगली सेवा देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. याचीच दखल घेऊन ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन कणकवली तालुका संघटनेच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. याप्रसंगी ह्यूमन राईट असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन संघटनेचे कोकण विभागीय अध्यक्ष- संतोष नाईक, संघटनेचे रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग जिल्हा समन्वयक प्रणय बांदिवडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय शेळके, जिल्हा खजिनदार हनिफ भाई पिरखान, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख संजय खानविलकर, कणकवली तालुकाध्यक्ष- मंगेश चव्हाण, तालुका सचिव- सदाशिव राणे, वैभववाडी तालुका अध्यक्ष प्रकाश माईणकर, संघटनेचे पदाधिकारी सौ. श्रावणी मदभावे, सतिश मदभावे, किर्ती आंबेरकर, मंगेश सावंत, कणकवली एस्.टी.बसस्थानकाचे सेवानिवृत्त आगार व्यवस्थापक श्री.भोसले, आनंद बाणे, महेंद्र चव्हाण, रवी माने, अक्षय शेडेकर उपस्थित होते.
