चिपळूण ः राज्य स्पर्धेत रत्नागिरी मुलींचा संघ उपविजयी
rat17p6.jpg
11254
चिपळूण ः नंदुरबार येथे झालेल्या राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवणारा रत्नागिरीचा संघ.
राज्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत
रत्नागिरी मुलींचा संघ उपविजयी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ : नंदुरबार येथे झालेल्या राज्यस्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या १९ वर्षांखालील मुलींच्या संघाने दमदार कामगिरी करत उपविजेतेपद पटकावले. डॉ. योगिता खाडे-आयरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खेळलेल्या रत्नागिरीच्या संघाने संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली.
रत्नागिरीच्या या संघाचे नेतृत्व कर्णधार स्वरा संसारे (गुहागर) तर उपकर्णधार सानिया महाकाळ (रत्नागिरी) या होत्या. या संघात गार्गीय चव्हाण (गुहागर), रिया खातू (गुहागर), प्रज्ञा मोहिते (चिपळूण), सेजल कालेकर (राजापूर), मनाली निंबरे (रत्नागिरी), सलोनी धावडे (राजापूर), सानिका अलीम (रत्नागिरी), यशस्वी धावडे (राजापूर), तेजल कुवळेकर (राजापूर) आणि हर्षाली पांचाळ (राजापूर) या खेळाडूंनी सहभाग घेऊन उत्कृष्ट खेळ करत संघाच्या यशात मोलाचा वाटा उचलला. संघाचे व्यवस्थापक स्वप्नील धामणस्कर आणि युवराज मोरे होते. या उल्लेखनीय यशाबद्दल महाराष्ट्राचे सचिव मोहम्मद बाबर, जिल्हाध्यक्ष सुदेश मयेकर, उपाध्यक्ष मंगेश माटे, ॲड. संकेत साळवी, ओमकार संसारे, संकेत शिंदे, शशिकांत उदेक आणि हुजैफा ठाकूर यांनी संघाचे व मार्गदर्शकांचे अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.