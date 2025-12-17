आयुर्वेदामुळे रोगांचे समूळ उच्चाटन
डॉ. ससाणे ः निगुडेतील शिबिरात २१९ जणांची चिकित्सा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १७ ः ‘सध्या ॲलोपथी उपचारांचा प्रभाव असला तरी आयुर्वेद उपचार हे शरीरासाठी अधिक फायदेशीर आहेत. ॲलोपॅथी तात्पुरता आराम देते, तर आयुर्वेद कोणत्याही रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्याची क्षमता ठेवतो. नागरिकांनी आयुर्वेद उपचाराकडे वळावे आणि निरोगी जीवनशैलीचा स्वीकार करावा, असे आवाहन डॉ. प्रशांत ससाणे यांनी केले.
धारगळ (गोवा) येथील अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आणि निगुडे ग्रामपंचायतीच्या संयुक्त विद्यमाने निगुडे गावात मोफत आरोग्य तपासणी व उपचार शिबिर झाले. या शिबिरामध्ये परिसरातील २१९ हून अधिक नागरिकांची तपासणी व मोफत औषधे देण्यात आली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निगुडे क्रमांक १ येथे आयोजित शिबिराचे उद्घाटन सरपंच लक्ष्मण निगुडकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपसरपंच गौतम जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य वर्षा निगुडकर, ग्रामसेविका अक्षता गोसावी, डीएमएस डॉ. विनायक चकोर, डॉ. प्रशांत ससाणे, डॉ. अखिला एम., डॉ. रघुवीर हडीमणी, डॉ. श्वेता मुंबराद्दी, डॉ. योगेश शिणे, डॉ. स्वाती पटेल, डॉ. आदित्य हटवार आदी उपस्थित होते.
शिबिरासाठी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, धारगळ येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांची विशेष टीम उपस्थित होती. या टीमने २१९ हून अधिक रुग्णांची निःशुल्क आरोग्य तपासणी केली. तसेच त्यांना आजारांनुसार आयुर्वेदिक औषधे आणि योग्य आहार, विहाराबद्दल मार्गदर्शन केले. महिला, लहान मुले आणि वृद्धांनी या शिबिराचा फायदा घेतला.
डीन डॉ. सुजाता कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिबिर पार पडले. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी परिचारिका कमरून सुमन, भुवनेश्वरी नायडू, पलोमी सप्ते, प्रिया अमेरकर, प्रिया राणी, शशांक कुमार, शेख वसीम, दिग्विजय राणे, विनीत गवस, गिरीश नाईक, रमाकांत भाईप, स्थानिक लवू जाधव, परेश गावडे, गुरुदास जाधव, रोहिणी गावडे, संजना केसरकर, संजना गावडे, भाग्यलक्ष्मी मोरजकर, अंगणवाडी सेविका प्रियंका राणे, विजयालक्ष्मी शिरसाट, नूतन निगुडकर, सिद्धेश निगुडकर यांनी मेहनत घेतली.
