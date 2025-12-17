चिपळूण ः महायुतीचा निर्णय विश्वासात घेऊनच होईल
चिपळूण ः इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना माजी आमदार सदानंद चव्हाण व पदाधिकारी.
महायुतीचा निर्णय विश्वासात घेऊनच होईल
सदानंद चव्हाण; इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ ः आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आम्ही आमचा अभ्यास सुरू केलेला आहे. कार्यकर्त्यांच्या या निवडणुकीसाठी आम्ही सज्ज आहोत. प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात चांगले उमेदवार मुलाखतीसाठी आले आहेत. शिक्षक, इंजिनियर आणि ग्रामीण भागात चांगला संपर्क असलेले उमेदवार ही आमची जमेची बाजू आहे. महायुतीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ आम्हाला विश्वासात घेऊनच करतील; पण अंतिम निर्णय त्यांचाच असेल. तो स्वीकारून पुढील वाटचाल केली जाईल, असे शिवसेना उपनेते सदानंद चव्हाण यांनी सांगितले.
नगरपालीका निवडणुकीच्या माध्यमातून आत्मविश्वास वाढलेल्या शिंदे शिवसेनेने आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सर्व गट आणि गणातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती काल (ता. १७) घेण्यात आल्या. या निमित्ताने तळागाळातील सामान्य शिवसैनिकांसाठी उपनेते माजी आमदार सदानंद चव्हाण अॅक्शन मोडवर आलेले आहेत. महायुतीचा निर्णय होईल तेव्हा होईल; मात्र कार्यकर्त्यांना भेटीगाठी, परिपूर्ण नियोजन यासाठी अधिकचा वेळ मिळावा, ही भूमिका घेऊन चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलाखती घेण्यात आल्या. या वेळी जिल्हाप्रमुख शशिकांत चव्हाण, उपजिल्हाप्रमुख शशिकांत चाळके, तालुकाप्रमुख संदेश आयरे, रूपेश घाग, जिल्हा परिषद माजी सभापती विनोद झगडे, शहरप्रमुख उमेश सकपाळ, माजी गटनेते राकेश शिंदे, समन्वयक दिलीप चव्हाण, महिला आघाडी तालुका संघटक सुप्रिया सुर्वे, युवासेना तालुकाप्रमुख निहार कोवळे, अनंत पवार आदी उपस्थित होते. मुलाखतीनंतर चव्हाण म्हणाले, आम्ही जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार इच्छुकांच्या मुलाखतीदेखील घेतल्या. युती किंवा महायुतीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील.
सहा गटात इच्छुकांमध्ये चुरस
पेढे, अलोरे, शिरगांव, कोकरे, उमरोली, वहाळ या गटात उमेदवारीसाठी इच्छुकांमध्ये मोठी चुरस आहे तर सावर्डे, खेर्डी, कळवंडे या गटात उमेदवारांची संख्या कमी आहे. मुलाखतीसाठी आलेल्या इच्छुक उमेदवारांमध्ये उच्चशिक्षित उमेदवारांचा भरणा पाहून पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
