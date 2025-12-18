हळबे महाविद्यालयात ''खाद्य'' महोत्सव
दोडामार्ग ः खाद्य महोत्सवाचे उद्घाटन करताना विस्तार विभागाचे जिल्हा क्षेत्र समन्वयक प्राध्यापक उमेश परब. सोबत इतर मान्यवर.
हळबे महाविद्यालयात ‘खाद्य’ महोत्सव
‘हॉस्पिटॅलिटी’चा उपक्रमः विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या पदार्थांचे कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १८ : येथील लक्ष्मीबाई सीताराम हळबे महाविद्यालयात आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग आणि हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज विभागाच्यावतीने ‘खाद्य महोत्सव २०२५’ साजरा करण्यात आला.
विस्तार विभागात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावसायिकता, विक्री-व्यवस्थापन कौशल्ये व नेतृत्वगुण विकसित करणे, हा महोत्सवाचा उद्देश होता. महोत्सवाचे उद्घाटन आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाचे जिल्हा क्षेत्र समन्वयक प्रा. उमेश परब यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी बनविलेल्या छोले पुरी, मालपुवा, पाणी पुरी, शेवपुरी, मोमोज, छोले पाव, भाजी पाव, फ्रूट चाट, व्हेज पॅटीस, चिकन कॅफ्रेअल, मोहितो आदी पदार्थांची चव उपस्थितांनी चाखली. प्राचार्य डॉ. सुभाष सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी विभागाचे विस्तार कार्य शिक्षक डॉ. सोपान जाधव, हॉस्पिटॅलिटी स्टडीजचे विभागप्रमुख प्रा. रोहन बागकर, प्रा. प्रथमेश ठाकूर, प्रा. दर्शनी कोटकर उपस्थित होते.
तत्पूर्वी आयोजित केलेल्या द्वितीय सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्राध्यापक श्री. परब यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागाची कार्यपद्धती, त्यामार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम व प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘उडान’ महोत्सवाचे उद्दिष्ट, स्वरूप आणि त्यातून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या संधी, याविषयीही त्यांनी सखोल मार्गदर्शन केले.
