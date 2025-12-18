विवाहाच्या दिवशीच नोंदणी, प्रमाणपत्र सुपूर्द
मंडणगड ः गोठे येथे नवविवाहित दाम्पत्याला विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करताना नोंदणी निबंधक दीपक टेमकर.
विवाह अन् नोंदणी एकाच दिवशी
गोठे ग्रामपंचायतीचा उपक्रम; वधू-वरांना प्रमाणपत्र सुपूर्द
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १८ ः राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत गोठे गट ग्रामपंचायतीने लोकाभिमुख उपक्रम राबवला आहे. नवविवाहित दाम्पत्यांची विवाहाच्या दिवशीच नोंदणी करून ऑनलाईन विवाह प्रमाणपत्र दिले जाते. या उपक्रमामुळे नागरिकांना त्वरित व सुलभ सेवा उपलब्ध होत असून ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षम प्रशासनाचे हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
मौजे गोठे येथे पुनम भुवड व देव्हारे मालेगाववाडी येथील अमोल शिंदे यांचा विवाह झाला. या प्रसंगी जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी निबंधक व ग्राम पंचायत अधिकारी दीपक टेमकर यांच्या हस्ते नवविवाहित वधू वरांना ऑनलाईन विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. विवाहाच्या मंगलदिनीच कायदेशीर कागदपत्रे प्राप्त झाल्याने वधू-वर व त्यांच्या कुटुंबीयांनी ग्रामपंचायतीच्या या उपक्रमाचे विशेष कौतुक केले. कार्यक्रमाला उपसरपंच संजय बोतरे, गोठे गावचे ग्रामीण अध्यक्ष शांताराम भुवड, मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष शशिकांत भुवड, तसेच गोठे व मालेगाववाडी गावातील प्रतिष्ठित ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून अशा नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे ग्रामपंचायतीच्या सेवा अधिक पारदर्शक, गतिमान व नागरिकाभिमुख होत असून भविष्यातही अशाच उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे ग्रामपंचायतीच्या वतीने सांगण्यात आले.
