आडाळी शाळेचे समूहनृत्य क्रीडा महोत्सवात अव्वल
दोडामार्ग : क्रीडा महोत्सवात समूहनृत्य स्पर्धेत अव्वल ठरलेल्या आडाळी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना गौरविण्यात आले.
आडाळी शाळेचे समूहनृत्य
क्रीडा महोत्सवात अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
कळणे, ता. १८ : तालुकास्तरीय शालेय कला, क्रीडा महोत्सवात आडाळी जिल्हा परिषद शाळा क्र. १ चे समूहनृत्य लहान गटात अव्वल ठरले. सलग दुसऱ्यांदा शाळेने मिळविलेल्या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. शंभर मीटर धावणे स्पर्धेत शाळेच्या सिया गवसने प्रथम क्रमांक पटकावला. दोडामार्ग तालुकास्तरीय शालेय कला, क्रीडा महोत्सव आज उत्साहात झाला. आडाळी शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी लहान गटात आदिवासी नृत्य सादर केले. सिया गवस, लीला बोर्डेकर, स्वरा खरात, जीविका पावरा, धनश्री गावकर, तन्वी गावकर, भूमी परब, रुद्वी परब, निनाद गावकर, निखिल गवस, हंसिका गावकर, राजनंदिनी गावकर यांनी ओडीशी आदिवासी नृत्य सादर केले. गेल्या वर्षी त्यांनी सादर केलेल्या नृत्याची जिल्हास्तरीय महोत्सवासाठी निवड झाली होती. यंदाही त्यांनी मिळविलेल्या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. मुख्याध्यापक सायली देसाई, सहशिक्षक रामदास पावरा, दर्शना केसरकर, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष मेघा गावकर, आरती गावकर व पालक यांचे मार्गदर्शन लाभले. सरपंच पराग गावकर, उपसरपंच विशाखा गावकर व सदस्य, ग्रामस्थांनी शाळा व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
