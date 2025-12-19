चिपळूण प्रांत कार्यालयासमोरील मोरीचे काम नव्याने
-ratchl१८१.jpg-
२५O११५९८
चिपळूण ः महामार्गावर प्रांत कार्यालयासमोर मोरीचे काम नव्याने सुरू केले आहे.
-----
प्रांत कार्यालयासमोरील मोरीचे काम सुरू
चिपळूणकरांच्या तक्रारीची दखल ; नागरिकांतून समाधान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कार्यालय आणि प्रांत कार्यालय यांच्यामधील नाल्यावर सुरू असलेल्या मोरीच्या चुकीच्या बांधकामाबाबत नित्यानंद भागवत यांनी केलेल्या तक्रारीची राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दखल घेतली आहे. तिथे चुकीच्या पद्धतीने टाकलेले पाईप काढून नव्याने बसविण्यात आले आहेत. नियोजित आराखड्यानुसार तेथील पाईप बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रांत कार्यालयाजवळील नाल्यावरील त्या मोरीचे बांधकाम समपातळीत नव्हते. तसेच जुने सिमेंट पाईप वापरण्यात येत होते. पाईप टाकण्यापूर्वी आवश्यक तपासणी न केल्याचे आणि पाईपभोवती वापरण्यात येणारा भराव अयोग्य पद्धतीने केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे भविष्यात पाणी अडून परिसरात पाणी तुंबण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. नित्यानंद भागवत यांनी ही बाब राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नगरपालिका व महसूल प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली. कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव व उपअभियंता नजीम मुल्ला यांच्या सूचनेनुसार ते काम तातडीने थांबवून चुकीचे पाईप काढण्यात आले. आता मोरीचे काम तांत्रिक मानकांनुसार व नियोजित आराखड्याप्रमाणे केले जात आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे परिसरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून भविष्यातील संभाव्य पाणी तुंबण्याचा धोका टळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.