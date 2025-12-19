-कबड्डीत कोसुंब विद्यालय विजयी
कबड्डीत कोसुंब विद्यालय विजयी
क्रीडा महोत्सव ; खेळाडूंचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १९ ः तालुक्यातील बुरंबी येथील दादासाहेब सरफरे विद्यालयात आयोजित क्रीडा महोत्सवात कबड्डी स्पर्धेत १७ वर्षांखालील मुली गटात कोसुंब शिवाजी माध्यमिक विद्यालय विजयी ठरले.
बुरंबी संगमेश्वर येथील दादासाहेब सरफरे विद्यालय व बुरंबी पंचक्रोशी शिक्षणसंस्था कला, वाणिज्य, कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यासंकूल क्रीडांगणावर आयोजित दादासाहेब सरफरे कला क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन माजी राज्यमंत्री रवींद्र माने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असावरी संसारे, गटशिक्षणाधिकारी विजय परीट, रोहन बने यांच्या उपस्थितीत झाले. या वेळी झांजपथकांसह मान्यवर व सहभागी खेळाडूंच्या उपस्थितीत तेर्ये गावातील देवी वाघजाई मंदिरापासून बुरंबी हायस्कुल जुनी इमारत ते दादासाहेब सरफरे क्रीडानगरी असे क्रीडाज्योतीचे आगमन झाले. संस्था उपाध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. माजी राज्यमंत्री माने म्हणाले, बुरंबी पंचक्रोशी शिक्षणसंस्थेने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना क्रीडा महोत्सवासारखे व्यासपीठ देऊन विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना चालना व प्रेरित करण्याचे काम केले आहे. ग्रामीण भागात राज्यस्तर उपक्रम राबवले जाणे गरजेचे असून, सर्वांनीच यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.
या स्पर्धेत १७ वर्षे मुली कबड्डी क्रीडाप्रकारात वैदही कान्हेरे, सर्वोत्कृष्ट खेळाडू तर शिवाजी माध्यमिक विद्यालय कोसुंब या प्रशालेने प्रथम, कुरधुंडा विद्यालय शाळेने द्वितीय व माध्यमिक विद्यालय सोनवडे प्रशालेने तृतीय क्रमांक पटकावला. १९ वर्षे मुलगे कबड्डी क्रीडाप्रकारात सर्वोत्कृष्ट खेळाडू अमोल जाधव तर बुरंबी शिक्षणसंस्था कनिष्ठ कला-वाणिज्य महाविद्यालय या प्रशालेने प्रथम, पैसाफंड हायस्कूल शाळा तृतीय व भाईशा घोसाळकर हायस्कूल कडवई प्रशालेने द्वितीय क्रमांक पटकावला. १७ वर्षे खो-खो मुलांमध्ये सोनवडे माध्यमिक विद्यालय विजयी तर कसबा हायस्कूल उपविजयी ठरले. वैयक्तिक प्रकारात थाळीफेक अलोक कुरतडकर, राहुल झोरे, चिराग विचारे यांनी यश मिळवले. गोळाफेक मुलींमध्ये दानिया जुवळे, श्रावणी कदम, वैदही कान्हेरे यांनी यश मिळवले. गोळाफेक मुलांमध्ये राहुल झोरे, यश गोसावी, गंधर्व लवंदे यांनी यश पटकावले.
