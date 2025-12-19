वेंगुर्लेत १०० प्रकरणे निकाली
वेंगुर्ले ः राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये दिवाणी न्यायाधीश एस. जी. चिवटे, पॅनेल सदस्य अॅड. पी. डी. नाईक, अॅड. डी. व्ही. झांटये, सरकारी अभियोक्ता अॅड. सरिता पवार, अॅड. प्रकाश बोवलेकर व अन्य.
वेंगुर्लेत १०० प्रकरणे निकाली
लोकअदालतीत तोडगा ः ३० लाख ८८ हजार ४९५ रुपयांची वसुली
वेंगुर्ले, ता. १९ ः विधी सेवा समिती व बार असोसिएशन वेंगुर्ले यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये एकूण १०० प्रकरणे निकाली काढून ३० लाख ८८ हजार ४९५ रूपयांची वसूली करण्यात आली.
उच्च न्यायालय महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्ग यांनी दिलेल्या निर्देशाला अनुसरून येथील न्यायालयात नुकतीच राष्ट्रीय लोकअदालत घेण्यात आली. यात दिवाणीकडील ६, फौजदारी ३० आणि वादपूर्व ६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यावेळी कॅथॉलिक अर्बन बँक व सैनिक नागरी पतसंस्थेने ग्राहकांना विशेष सवलती दिल्यामुळे त्यांच्या प्रकरणामध्ये तडजोड झाली व प्रकरणे मिटविण्यात आली. याप्रसंगी दिवाणी न्यायाधीश एस. जी. चिवटे, पॅनेल सदस्य अॅड. पी. डी. नाईक, अॅड. डी. व्ही. झांटये, सरकारी अभियोक्ता अॅड. सरिता पवार, अॅड. प्रकाश बोवलेकर आदी उपस्थित होते. लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी वेंगुर्ले दिवाणी न्यायालयाचे सहाय्यक अधिक्षक एस. एच. खेडेकर, एम. एम. राऊळ, वरिष्ठ लिपिक पी. पी. शिरसाट, एम. एम. केळजी, एच. व्ही. नाईक, कनिष्ठ लिपिक एस. ए. बिलये, के. के. वारंग, एस. जे. सापळे, एस. व्ही. धाकोरकर, एच. व्ही. डिसोजा, हेड बेलिफ मयेकर, बेलिफ एन. डी. जगताप, आर. जी. गावडे, शिपाई सिद्धाली कोनयेकर व दिनेश जाधव यांनी परिश्रम घेतले.
कोट
लोकन्यायालयात पक्षकारांचा आपला वेळ व पैशाची बचत होते. दोन्ही पक्षकारांना योग्य तो न्याय मिळतो. त्यामुळे दोन्ही पक्षकारांमध्ये संबंध चांगले राहतात. लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा.
- एस. जी. चिवटे, न्यायाधीश, वेंगुर्ले
